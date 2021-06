Harry e Meghan hanno da poco accolto la secondogenita ma soffia già la polemica. A rilanciare la notizia è il Daily Mail. La figlia di Harry e Meghan nasce senza titolo ufficiale e tuttavia ottava nella linea di successione alla corona di Elisabetta II, collocandosi dietro il nonno Carlo, lo zio William, i figli George, Charlotte e Louise, il fratellino Archie e davanti al principe Andrea, secondo figlio maschio della regina Elisabetta e di Filippo di Edimburgo, scomparso nel marzo scorso a 99 anni.



Rispettati, almeno in parte, i pronostici dei media britannici e dei bookmaker, che davano per scontato il nome Diana nel nome della bimba, in omaggio alla nonna, madre di Harry e William, che ha aggiunto il nome Diana anche alla secondogenita Charlotte. L’annuncio della nascita con un comunicato ufficiale diffuso dal portavoce dei duchi. “È con grande gioia che Harry e Meghan, duca e duchessa di Sussex, danno il benvenuto nel mondo alla loro figlia, Lilibet “Lili”, Diana Mountbatten-Windsor.

Harry e Meghan, il principe Carlo non vedrà la nipote



Lili è nata venerdì 4 giugno alle 11.4o del mattino, tra le cure dello staff del Santa Barbara Cottage Hospital di Santa Barbara”. La bambina pesa 3 chili e 400 grammi. La prima a visitare la piccola è stata la madre di Meghan, Doria Ragland poiché si trovava vicina alla figlia già dopo l’arrivo del primo figlio Archie nel 2019. Quanto al padre di lei Thomas Markle e al principe Carlo difficilmente incontreranno presto la loro nuova nipote.







Il motivo, spiega il biografo reale Robert Jobson, è riconducibile alle continue spaccature con Harry e la duchessa del Sussex. “Allo stato attuale sembra improbabile che uno dei due nonni incontrerà la loro nuova nipote per un po’ di tempo – ha affermato – Thomas non è l’unico ad avere problemi con Harry e Meghan”. Che i rapporti tra Harry e il padre fossero ai minimi storici è cosa nota da tempo.



Peggiorati poi dopo l’ultima intervista in cui Harry ha criticato la genitorialità del padre Carlo sottolineando tuttavia di aver compreso che il padre gli aveva inflitto quelle pene perché così lui era stato educato fin dall’infanzia. Insomma, pare che durante il funerale di Filippo il riavvicinamento tra padre e figlio non ci sia stato.