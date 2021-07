Fiocco azzurro per la cantante. A 26 anni ha dato alla luce il primo figlio. Il piccolo è nato il 14 luglio ma si è saputo solo ora. Mamma e papà sono al settimo cielo, così come i milioni di fan della cantante, simbolo della generazione Z, in tutto il globo. Una storia convulsa quella con l’attuale compagno, nata senza i crismi di una relazione ma cresciuta piano piano. ‘Alev ed io siamo stati davvero buoni amici per quattro anni. E quando le stelle si sono allineate, la nostra relazione è diventata romantica ed era abbastanza evidente che lui ed io eravamo entrambi tipo.



“Oh, mio Dio! Tu sei la persona con cui dovrei iniziare una famiglia ho detto”. Una storia tenuta lontanta da occhi indiscreti. “Nessuno sapeva che uscivo con qualcuno. Come se le persone avessero diritto a un aggiornamento, del tipo: “Ho incontrato qualcuno, stiamo uscendo, sta diventando serio, si sono trasferiti, stiamo pianificando un bambino, stiamo avendo un bambino, abbiamo un bambino, questo è il genere…”.



Lei è la cantante Halsey. Una gravidanza voluta e desiderata. “pianificata al 100%” e che “ha provato molto duramente per questo bb”. Anni fa infatti, a causa di un endometriosi, aveva perso un bambino. Un aborto spontaneo che aveva spezzato il sogno e il cuore dell’artista. Poi la svolta a marzo, lo stesso mese in cui Halsey aveva acceso la discussione scambiando anche i suoi pronomi in lei/loro. “Per coloro che chiedono RE: la mia biografia IG aggiornata, sono felice con entrambi i pronomi :). L’inclusione di “loro” oltre a “lei” mi sembra più autentica. Se mi conosci, sai cosa significa per me esprimerlo esteriormente. Grazie per essere il migliore”.







Il nome scelto da Halsey e dal compagno regista Alev Aydin per il figlio è Ender Ridley Aydin. La nascita del figlio di Halsey, come spesso accade in questi casi, ha fatto schizzare il nome dell’artista in cima ai trendig topic italiani e internazionali. Non si contano, su Twitter, i messaggi di congratulazioni per la coppia, che da questo momento darà il via ad una nuova, complicata ma bellissima, fase della loro vita.





Halsey è salita alla ribalta dopo la pubblicazione del suo album di debutto, Badlands, nell’agosto 2015, nonostante fosse già conosciuta online grazie al suo blog sulla piattaforma Tumblr. Ottiene una notevole attenzione dopo la pubblicazione di Closer, una collaborazione con i Chainsmokers capace di raggiungere la vetta delle principali classifiche globali nel corso del 2016.