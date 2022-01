“Si sono sposati, anzi no”. La foto della coppia vip fa clamore, poi si scopre tutta la verità

Incredibile quanto successo nelle scorse ore e che ha visto protagonista una coppia vip. Tutti i fan del cantante e dell’attrice erano convinti che i due si fossero ufficialmente uniti in matrimonio a sorpresa, ma la gioia enorme è stata subito frenata dai diretti interessati, i quali hanno spiegato cosa sia accaduto realmente. Tantissimi utenti hanno iniziato a congratularsi con loro per le nozze, ma quando ormai la situazione era parsa fuori controllo, i due personaggi famosi hanno dovuto rompere il silenzio.

In particolare è stata l’attrice a ingannare involontariamente gli ammiratori con una foto ben precisa. Lei aveva in testa una bellissima corona di fiori e stava baciando con grande amore la sua dolce metà. E aveva anche scritto un messaggio, che sembrava eloquente: “Bene, adesso è ufficiale”. Il primo pensiero è stato che la donna avesse deciso di tenere tutto segreto in questi mesi e di aver voluto annunciare così il suo quarto matrimonio. Ma i fan hanno poco dopo smesso di festeggiare, appena saputa la verità dei fatti.

Peccato però che i follower dell’attrice e del cantante non si siano accorti di una cosa importante. Subito dopo quell’istantanea che ha fatto immaginare la celebrazione di un matrimonio, ce n’era un’altra che riprendeva la coppia, la quale augurava semplicemente un buon inizio 2022. Addirittura a fare gli auguri per le presunte nozze sono state anche Naomi Campbell, Octavia Spencer e Lesley Ann Brandt. Ma sono rimasti tutti senza parole, quando poi è arrivato il chiarimento ufficiale.





Ad aver smentito i fiori d’arancio l’attrice Halle Berry e il cantante Van Hunt. Infatti, Halle Berry ha postato un’altra foto di coppia con lui e ha scritto: “Ci stavamo solo divertendo per il Capodanno! Evidentemente le persone non scorrono le foto quanto pensavamo. Grazie comunque per gli auguri, ci avete toccato il cuore”. Una vera e propria gaffe da parte di personaggi famosi e non solo, che hanno creduto si fosse materializzato il matrimonio. Invece bisognerà ancora aspettare un po’.

Halle Berry, classe 1966, è un’attrice e modella americana, vincitrice di un’Oscar alla miglior attrice, di un Orso d’argento per la migliore attrice al Festival di Berlino e di uno Screen Actors Guild per il film ‘Monster’s Ball – L’ombra della vita’. Poi è stata protagonista in ‘X-Men’ nel ruolo di Tempesta. Van Hunt, classe 1970, è invece un cantante, polistrumentista e produttore discografico statunitense.