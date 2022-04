Il racconto sui problemi di salute, la modella rompe il silenzio. Un periodo decisamente difficile per la 25enne reduce da un ictus. Fan allarmati non appena la notizia si è diffusa, e a distanza di qualche tempo è proprio lei a raccontare cosa è successo. La modella decide di farlo attraverso un video pubblicato su You Tube.

Stiamo parlando proprio di Hailey Baldwin Bieber, modella e influencer ma anche moglie di Justin Bieber. Correva il mese di marzo quando la 25enne è stata colpita da un ictus. La nipote di Alec Baldwin dopo aver scongiurato il peggio ha deciso di parlare ai suoi numerosissimi fan ancora in apprensione, entrando nel dettaglio del racconto e informandoli sulle sue attuali condizioni di salute.





Il video di Hailey Bieber su YouTube e su Instagram ha fatto il giro del web. Il filmato ha un titolo esplicito ed è quello di “Telling my story”, tradotto in italiano “Racconto la mia storia”. Voce rotta nel ripercorrere il preciso momento “il peggiore” della sua vita. Per la modella quel 10 marzo 2022 rappresenterà un giorno difficile da dimenticare.

Inizio giornata, Hailey stava facendo colazione con il marito quando: “Ho sentito una strana sensazione nel braccio destro, dalla spalla fino le dita della mano, che erano intorpidite. E quando mio marito mi ha chiesto che cosa avessi mi sono resa conto che non riuscivo a parlare. Tutto il lato destro della mia faccia era bloccato, non riuscivo a dire una parola e ho pensato immediatamente a un ictus”.

Poi la corsa verso l’ospedale e la diagnosi di un coagulo di sangue che ha provocato un’ischemia: “La mia più grande paura era che potesse capitarmi di nuovo qualcosa di brutto ed ero molto spaventata, ora mi sento davvero sollevata di aver risolto il problema e di poter andare avanti con la mia vita”, racconta ancora Hailey Bieber. “Ho voluto condividere la mia esperienza pubblicamente soprattutto per chi sta vivendo la stessa situazione”. Poi conclude: “So perfettamente quanto tutto questo possa essere spaventoso”.

