Bomba gossip sul volto di Canale 5, che ha ritrovato l’amore. Infatti, nelle scorse ore si è fatto vedere con la nuova fidanzata. Ed è stata proprio la ragazza, anche lei famosa, a pubblicare tantissime immagini nelle Instagram stories in cui si è immortalata insieme a lui. Gioia enorme per i fan del giovane, che si è messo alle spalle la precedente relazione nata in televisione.

Il volto di Canale 5 ha scelto come nuova fidanzata una ragazza estremamente bella, che è molto amata sui social. Lei infatti ha un seguito considerevole, che supera ampiamente anche quello della sua dolce metà. Il vip è stato protagonista in due delle trasmissioni più viste a Mediaset, ovvero Temptation Island e in un paio di circostanze a Uomini e Donne.

Il volto di Canale 5 ha una nuova bellissima fidanzata

A scoprire la notizia su questo volto di Canale 5, che ha finalmente una nuova fidanzata che lo avrebbe reso estremamente contento, è stato l’influencer Amedeo Venza. In una delle sue Instagram stories ha preso delle foto postate dalla ragazza sullo stesso social e ha commentato con entusiasmo questa novità nella vita sentimentale dell’ex corteggiatore e anche tronista di UeD.

Ad aver iniziato una nuova relazione amorosa è Luca Daffrè, come scritto da Venza che ha svelato pure il nome della fidanzata: “Luca Daffrè ritrova la felicità tra le braccia di Bianca, una bellissima influencer di Rio conosciuta durante la Milano Fashion Week! Facciamo tantissimi auguroni a questa splendida coppia, nata grazie alla passione che è esplosa a sorpresa tra i due attraverso un gioco di sguardi!”.

Luca Daffrè, che nel 2023 scelse Alessandra Somensi come fidanzata a UeD prima di lasciarsi pochi giorni dopo, ha avuto delle storie con diverse vip. Parliamo di Camilla Caimi, Sophie Codegoni e Oriana Marzoli. Adesso è legato a Bianca, influencer brasiliana da 20 milioni di follower.