Ormai è chiaro a tutti: dopo la fine del matrimonio, Chiara Ferragni e Fedez saranno rispettivamente la regina e il re del gossip estivo. A dire il vero lui ha già iniziato a far parlare di sé. In questi giorni hanno invaso social, siti e magazine i presunti flirt con Paola Di Benedetto, la dj Tigerlilly, l’influencer Giulia Ottorini. Poi sono state nominate pure le ex partner Giulia Valentina e Silvia Brigatti, oltre a Ludovica Di Gresy, Nini Gogichaishvili e Garance Authié.

Questa ultima è la modella francese con cui il rapper era stato beccato la settimana scorsa a Montecarlo. Ora un nome nuovo è quello della modella, originaria della Spagna, Violeta Toloba, come annunciato da Very Inutil People. Violeta Toloba, 25 anni, nel 2019 è stata una concorrente di Miss Universe. Nata a Granada, è seguita da più di 3mila follower e tra questi c’è ovviamente Fedez.

Leggi anche: “Non avrò pietà per loro”. Fedez durissimo dopo la separazione da Chiara Ferragni





Chiara Ferragni “a pranzo con un uomo”

E Chiara Ferragni? Ultimamente è molto attiva su TikTok e il video in lacrime, quello in cui si commuove fino al pianto dopo aver visto un filmato in cui, sulle note de “Le parole più grandi” di Coez, mostra video e immagini di coppie innamorate. Ma in fatto di uomini e nuove relazioni?

La bomba arriva dal settimanale Gente, che nel nuovo numero in edicola racconta di un pranzo speciale per l’influencer in zona Porta Genova, a Milano. Un pranzo che l’ex moglie di Fedez non avrebbe consumato da sola: con lei ci sarebbe stato un uomo, la cui identità rimane però un mistero.

“Probabilmente il suo accompagnatore – si legge – mentre lei chiamava l’autista, si dileguava dall’uscita secondaria”. Da quando si è lasciata con Fedez, continua il settimanale Gente “le sono stati attribuiti diversi flirt sulla carta, ma niente che la inchiodasse come invece è successo a Fedez”. E no, l’uomo misterioso a pranzo con lei non sarebbe Angelo Tropea, il miglior amico che poco tempo fa, con una battuta, Chiara Ferragni definì il suo vero marito.