Non solo Paolo Ciavarro, anche un altro volto notissimo dello spettacolo italiano ha chiuso il 2023 sorprendendo la sua compagna con la proposta di nozze. Da segnare in agenda, dunque, c’è un altro matrimonio vip oltre a quello del figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro con Clizia Incorvaia. Il loro in realtà era già stato annunciato, mancava solo l’anello che è arrivato appunto per Capodanno. Quella che stiamo per raccontarvi, invece, è una notizia inedita.

Anche perché la proposta di matrimonio non solo è da manuale, dunque in ginocchio e con l’anello in tasca, ma anche da film: è stata addirittura organizzata sulla pista di pattinaggio del Rockerfeller Center di New York dove la coppia è volata per trascorrere evidentemente la fine del vecchio anno e l’inizio del nuovo. Il video della romantica proposta è stato diffuso attraverso i canali social dell’attore, amatissimo dal pubblico televisivo.

“Ha detto Sì”: l’attore si sposa

Salvatore Esposito, l’attore dventato popolare grazie al personaggio di “Genny Savastano” nella serie tv Gomorra, ha chiesto alla compagna Paola Rossi di sposarlo. E ai suoi tanti fan ha mostrato il momento in cui, leggermente in bilico sui pattini, si è inginocchiato sul ghiaccio per chiedere alla compagna Paola Rossi di diventare sua moglie.

E lei ha detto sì. Dopo avere pubblicato su Instagram il video della proposta di matrimonio, Salvatore Esposito si è rivolto alla compagna Paola per ricordare insieme questo momento: “Il nostro 2023 si chiude con il momento più bello ed emozionante della nostra vita. Ci aspettano tanti altri anni insieme amore mio e tante altre emozioni da vivere”. “Ubi tu, ibi ego. Ovunque sarai, io sarò. Ps. She said Yes”, ha aggiunto poco dopo.

Tantissimi i messaggi di auguri ricevuti dalla coppia sotto il video. Se lui non ha bisogno di presentazioni, lei è una agente della TT Agency, agenzia di rappresentanza, consulenza e promozione artistica. Laureata in Giurisprudenza, ha conosciuto Salvatore Esposito mentre studiava in Spagna dopo averlo visto recitare nella serie Sky Gomorra.