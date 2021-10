Il 28 settembre negli Stati Uniti si è festeggiata la festa nazionale dei figli e ovviamente anche i vip hanno voluto celebrare questa giornata con foto e messaggi social. Tra questi non poteva mancare una delle attrici più famose di Hollywood, che sui social ha pubblicato due scatti in compagnia dei figli.

L’hashtag #nationalsonday per festeggiare il figlio Moses e #nationaldaughtersday per il selfie in compagnia della primogenita Apple, 17 anni, che sui social ha fatto il pieno di complimenti e ogni anno che passa è sempre più bella. Ma non è da meno il piccolo Moses, 15 anni, un mix di bellezza tra mamma e papà.

Gwyneth Paltrow, come è diventato il figlio Moses Martin

Lei è Gwyneth Paltrow, attrice che in questi giorni è tornata a far parlare di sé per la sua carriera imprenditoriale e il lancio sul mercato di un nuovo articolo che aiuterebbe ad accrescere il piacere sessuale femminile: il “DTF”, un integratore che aumenterebbe la libido, incidendo direttamente sulle fonti quotidiane di stress.





Ma torniamo a Moses Martin, il figlio che l’attrice ha avuto dal leader dei Coldplay Chris Martin, papà anche della primogenita Apple. Nel bellissimo selfie mamma e figlio il 15enne Moses accarezza il suo cagnolino e sorride alla fotocamera. E ovviamente i complimenti per lui si sono sprecati.

D’altronde il dna non mente. Gwyneth Paltrow è da sempre una delle più belle attrici di Hollywood e papà Chris, da qualche anno fidanzato con l’attrice Dakota Johnson (diventata famosa grazie alla saga cinematografica ’50 sfumature’ e figlia di Melanie Griffith e Don Johnson) non è da meno e in tanti hanno notato la forte somiglianza proprio con lui: “È uguale a Chris”, “Un piccolo Chris Martin”, “Bellissimo come papà”, scrivono i fan a corredo della foto pubblicata dall’attrice. Il secondogenito di Gwyneth Paltrow è uno skateboarder, ama l’arte, la musica e come papà Chris adora cantare.