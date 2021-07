Adesso ci sono anche le foto a testimoniarlo: i due amati vip sono convolati a nozze. Nelle scorse ore si è celebrato uno dei matrimoni più attesi e la neo sposa ha pubblicato delle immagini bellissime della cerimonia. Quest’ultima è stata fatta in modo assolutamente sobrio, infatti non ci sono stati molti invitati e si è preferito dunque un qualcosa di veramente intimo, riservato a pochissime persone. Ma all’esterno sono stati tantissimi ad aspettare quelle istantanee dei due sposi.

Lei ha anche pubblicato un bellissimo video con suo marito, nel quale la si vede molto sorridente e felice, con i suoi meravigliosi capelli biondi tirati per l’occasione all’indietro e un rossetto di colore rosso sulle sue labbra a renderla ancora più splendida. E questo è stato il commento della donna: “I sogni si avverano davvero”. E lui ha risposto: “Hai bisogno di un vestito da festa”. La sposa ha scelto ovviamente un abito bianco ma abbastanza diverso dal solito. Che l’ha resa inimitabile e meravigliosa.

A sposarsi sono stati i cantanti Gwen Stefani e Blake Shelton, che sono uniti sentimentalmente dal 2015. In questi anni non ci sono mai state divisioni tra i due, che nello stesso anno avevano concluso le loro precedenti relazioni. Hanno deciso di unirsi per sempre in Oklahoma, all’interno del ranch di lui. A due passi da loro le meravigliose acque. Gli ospiti sono stati ridotti e il drone che ha catturato alcune immagini ha ripreso alcune automobili e degli ombrelloni bianchi per coprire dai raggi solari.





Subito dopo il matrimonio, Gwen Stefani e Blake Shelton avevano preferito non postare foto della cerimonia, ma successivamente è stata lei a riempire il suo profilo Instagram facendo sognare ad occhi aperti i suoi ammiratori, che l’hanno riempita di auguri e complimenti. Gwen Stefani e il cantante country hanno avuto modo di conoscersi la prima volta grazie al programma ‘The Voice’ del canale Nbc. Di lì in poi non si sono praticamente più lasciati, fino ad arrivare al giorno tanto atteso.

Gwen Stefani, nata nel 1969, ha avuto un precedente matrimonio con Gavin Rossdale e, dopo 20 anni insieme, si sono lasciati nel 2015. Hanno concepito tre figli che si chiamano Kingston James McGregor, Zuma Nesta Rock e Apollo Bowie Flynn. Blake Shelton è stato anche lui sposato con Kaynette Gern e poi con Miranda Lambert. Si tratta dunque del suo terzo matrimonio quello con l’artista Stefani.