“Sta insieme al cantante”. Beccati: bomba gossip su Guendalina Canessa, il fidanzato lo conoscono tutti

Bomba gossip su Guendalina Canessa, che avrebbe un nuovo fidanzato. Lui è decisamente molto famoso e avrebbe conquistato il cuore dell’ex Grande Fratello. La notizia è stata data da alcuni follower dell’influencer Deianira Marzano, i quali l’hanno beccata pare mentre si trovasse in atteggiamenti quasi intimi con lui. Adesso tutti sperano che lei possa uscire allo scoperto e fare il grande annuncio, ma intanto le indiscrezioni sono state diffuse ufficialmente e c’è curiosità per saperne di più.

A proposito di Guendalina Canessa e di un suo presunto nuovo fidanzato, un paio di mesi fa si era parlato di una sua storia con l’ex Uomini e Donne, Eugenio Colombo. Nel video si vedevano lui e l’ex gieffina parlare affiatati durante una serata in discoteca e un filmato ha immortalato quello che a tutti gli effetti sembra un bacio. Ma stavolta non è uscito il suo nome, infatti ci sarebbe un cantante nella vita privata della donna. Andiamo a scoprire insieme di chi stiamo parlando.

Guendalina Canessa, chi sarebbe il suo nuovo fidanzato

L’ex più famoso di Guendalina Canessa è sicuramente Daniele Interrante, che l’ha anche resa mamma con il concepimento della figlia Chloe. Ora il nuovo fidanzato sarebbe un volto molto amato della musica italiana. Amedeo Venza e Deianira Marzano sono stati contattati da queste follower, che li hanno visti insieme. La prima ha comunicato: “Ciao, sabato ero a lavorare al Vanilla Club al concerto di lui. Ad un certo punto dietro le quinte è arrivata la tua amica Guendalina Canessa, si sono salutati in modo ‘particolare’ quasi intimo!“.

Il noto cantante è Gué Pequeno, infatti l’altra seguace di Deianira e Amedeo ha aggiunto: “Dea, sto scrivendo ad Amedeo ma non legge. Anche io ho visto la Canessa in hotel a Lugano con Gué Pequeno“. Quindi, si sarebbero chiusi all’interno di una stanza di questo albergo della città svizzera, a testimonianza del grande feeling tra i due. Ora si attendono eventuali repliche da parte dei diretti interessati, anche se fino a questo momento non sono arrivate smentite né conferme.

Guè, 42 anni, è stato uno di coloro che ha reso possibile la nascita del gruppo hip hop Club Dogo. 12 anni fa ha avviato invece la carriera da rapper solista e in totale ha fin qui pubblicato nove dischi. L’ultimo, di quest’anno, si chiama Madreperla ed è uscito a gennaio.