Guenda Goria è fidanzata con Mirko Gancitano, videomaker freelance, fotografo e producer, lavora per l’agenzia di Alex Belli e ha lavorato a diversi programmi televisivi, ricoprendo tra l’altro il ruolo di inviato a La prova del cuoco nel 2017. Pare che lei abbia già conosciuto i famigliari del ragazzo, durante il viaggio che hanno fatto in Sicilia, viaggio in cui hanno sfiorato un incidente in barca.

“È successo un fatto molto grave che voglio condividere con voi per dirvi di non fare mai una cosa del genere – ha detto su Instagram Guenda Goria -: praticamente una barca ci è appena passata a velocità elevatissima, vicinissima alla nostra imbarcazione creando delle onde pazzesche. Noi fortunatamente non siamo caduti e non ci siamo fatti male e non è stata colpita la barca, ma il cane di Mirko è caduto in acqua e si è spaventato moltissimo. Siamo tutti sotto choc. Queste cose non si fanno. Se volete fare una vacanza in barca, ricordate che il mare è pericoloso e bisogna guidare lucidi perché in un attimo ci si può fare male. Sono ancora un po’ spaventata”.

Guenda Goria ha deciso di scrivere una lettera aperta alla mamma Maria Teresa Ruta (insieme hanno fatto il Grande Fratello Vip). Al centro, il presunto rifiuto della Ruta di incontrare, per ora, il fidanzato della figlia Mirko Gancitano, al suo fianco da qualche mese. “Provo imbarazzo perché tu sfuggi alle presentazioni – la ragazza -. So che sei un po’ all’antica e preferisci aspettare che questa storia sia stabile perché troppe volte mi hai vista soffrire, ma questa volta sento che Mirko è la persona giusta”. Prima di incontrare Mirko Gancitano, Guenda ha avuto una lunghissima relazione, iniziata ad appena 17 anni, con Stefano Rotondo, 20 anni più di lei.





Poi, nei mesi prima e dopo il GF Vip, si è legata brevemente a Telemaco Dell’Aquila. In entrambi i casi Maria Teresa Ruta ha espresso perplessità sulle relazioni dal momento che Guenda era molto più giovane del compagno: la conduttrice aveva manifestato il desiderio che la figlia trovasse un ragazzo della sua età. Stavolta è successo, ma sembra che Maria Teresa non abbia ancora voluto incontrare il nuovo “genero”. “Non ce la faccio più: prima mi criticavi perché i miei amori erano troppo vecchi, ora stai evitando di conoscere il mio Mirko. Forse tu pensi solo a te stessa”, dice ancora Guenda Goria.

Mirko Gancitano è siciliano di Mazara del Vallo (provincia di Trapani), ma vive a Roma. Ha studiato recitazione a ha lavorato nel film I migliori anni di Gabriele Muccino. Inoltre è un videomaker freelance e producer che lavora per l’agenzia di Alex Belli è tra l’altro ha curato un reportage fotografico a Cuba nel 2020, dopo essere rimasto bloccato all’Avana a causa del Covid.