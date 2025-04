Bianca Balti continua a raccontare la sua battaglia con una forza che commuove e ispira. Lo fa, come sempre, con autenticità, senza filtri, mostrando ogni passo del suo percorso contro il tumore ovarico diagnosticato nel settembre dello scorso anno. Nelle ultime ore, la modella ha pubblicato un nuovo aggiornamento su Instagram, accompagnando una foto con una semplice didascalia: “Hair update”.

Nello scatto, Bianca si mostra con i capelli che stanno ricrescendo, punte bianche e grigie a testimoniare non solo gli effetti delle terapie, ma anche un nuovo capitolo che si sta lentamente scrivendo. Nessun ritocco, nessun camouflage: solo il volto sereno di una donna che ha scelto di abbracciare ogni segno del suo cambiamento.

Leggi anche: “Dovete capirlo”. Manuel Bortuzzo, la reazione dopo la condanna a Lulù Selassié





“Sono ricresciuti i capelli”. Bianca Balti si mostra sui social, l’abbraccio di colleghi, amici e fan: “Bellissima”

Dietro quell’immagine c’è molto più di un aggiornamento estetico. C’è un messaggio profondo di accettazione, di speranza e di resistenza. Bianca sta ancora affrontando la chemioterapia, e solo qualche settimana fa aveva spiegato ai follower che i medici erano al lavoro per valutare eventuali modifiche al dosaggio delle cure. Un cammino tutt’altro che semplice, costellato di controlli, cicatrici fisiche e ferite invisibili. Proprio una di quelle cicatrici – quella chirurgica, sul ventre – Bianca l’ha mostrata con orgoglio mesi fa, affidando alle immagini il compito di raccontare ciò che le parole faticano a contenere. Un gesto potente, liberatorio, per esorcizzare il dolore e smascherare la paura.

Da quando ha scelto di rendere pubblico il suo percorso, Balti è diventata un punto di riferimento per tantissime persone. Ma lei non si sente un’eroina. Come aveva detto anche sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo, dove è stata co-conduttrice per una sera, il suo desiderio è celebrare la vita. Non la malattia, non la sofferenza. Solo la vita, in tutta la sua fragile, potente verità.

E il pubblico, il suo pubblico, la sostiene con affetto profondo. I commenti sotto i suoi post sono un abbraccio collettivo: “Sei bellissima”, “Hai dato forza a tante persone”, “Grazie per la tua verità”. Parole che le restituiscono almeno una parte dell’energia che lei stessa sta donando a chi la guarda con ammirazione. In un tempo in cui spesso si rincorre la perfezione, Bianca Balti ci ricorda che c’è un altro tipo di bellezza: quella che nasce dalla vulnerabilità, che attraversa la malattia e trova nella trasparenza il suo potere più grande.