Graziano Pellè, matrimonio con Viky Varga per il calciatore italiano. Meravigliosa la location scelta dai neo sposi, che hanno potuto festeggiare alla grande il raggiungimento di questo fantastico obiettivo personale. Ma la festa non è iniziata il giorno delle nozze, ma la sera precedente, quando i due hanno deciso di invitare tutti gli ospiti della cerimonia ad una sorta di cena di benvenuto. E fortissime emozioni si sono vissute, quando sono diventati marito e moglie suggellando il tutto con un bacio straordinario.

Graziano Pellè, matrimonio con Viky Varga e gioia immensa per parenti e amici. E c’è stato anche un altro matrimonio vip nelle scorse ore con Davide Silvestri che ha sposato Alessia Costantino. Le nozze si sono tenute presso La Lodovica, dimora di campagna del diciannovesimo secolo sita a Vimercate, in Lombardia. Ma la cosa incredibile è che Davide e Alessia hanno optato per il tema contadino. A utti gli ospiti è stato dunque chiesto di indossare tenute wild. Per l’occasione Davide Silvestri ha optato per un completo classico, con gilet broccato.





Graziano Pellè, matrimonio con Viky Varga celebrato in Puglia, nel magnifico territorio di Ostuni (Brindisi). Si sono giurati amore eterno nei pressi di un trullo e poi hanno continuato a gioire con gli invitati, trasferendosi all’interno di una masseria. L’evento, che ha avuto luogo il 2 luglio scorso, è proseguito fino a notte inoltrata a suon di musica. Per lei ben tre abiti da sposa sfoggiati nel giorno più importante della sua vita. Andiamo a vedere insieme per quale motivo ne ha indossati diversi.

Dunque, Viki Varga ha indossato un vestito da sposa molto semplice per la cerimonia, con una grande scollatura. Poi per festeggiare in masseria ha sfoderato dei pizzi lucenti e uno spacco da urlo. Infine, il terzo abito è stato un minidress con strascico, come rivelato dal sito Ultimenotizieflash, utilizzato per il taglio della torta nuziale. C’erano diversi vip alle loro nozze, i più famosi indubbiamente l’allenatore Ronald Koeman e il calciatore Dusan Tadic. Un evento che ha conquistato proprio tutti.

Graziano Pellè, 36 anni, gioca come attaccante e allo stato attuale è alla ricerca di una nuova squadra essendo svincolato. L’ultima esperienza è stata nelle fila del Parma. Con la maglia della nazionale azzurra ha realizzato 9 reti in 20 presenze. Viky Varga è invece una modella originaria dell’Ungheria, che è molto seguita con migliaia di follower sul suo profilo Instagram.

