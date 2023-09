E si torna a parlare di Simona Ventura ma per via di una brutta notizia. Solo qualche settimana fa è stata ufficializzata la sua partecipazione a Ballando con le Stelle: la conduttrice sarà in pista, da Milly Carlucci, insieme al compagno Giovanni Terzi. Prende sempre più corpo il cast dello show del sabato sera di Rai1, in partenza il prossimo 21 ottobre. L’annuncio è arrivato sui canali social del programma, con un divertente video della coppia. “Amore, tu ti sarai chiesto come mai in questo periodo ti ho fatto fare tutti questi km…”, dice al compagno mentre si allenano.

“Ti devo svelare un segreto, vado a Ballando…”. Subito dopo Giovanni Terzi le risponde, fingendo sorpresa: “Anche tu? Ma anche io. E allora che vinca il migliore”. Come sempre, gli hater si sono fatti sentire anche sotto questo post: l’arrivo a Ballando con le Stelle di Simona Ventura e il compagno non è piaciuto proprio a tutti: “Ma perché parli come una neonata?????? Non pensare così di importi di nuovo , adesso largo ai e alle giovani avete stufatooooooo ma poi parla con la tua voce non con quella di un neonato casomai riservala a casa questa vocina noi non siamo dall’asilo”.

Simona Ventura colpita da un grave lutto: “Infinita tristezza”.

Manca ancora un po’ alla prima puntata e staremo a vedere chi sarà il ballerino migliore tra i due. Ma nelle scorse ore è arrivata una notizia che è stata come un macigno per Simona Ventura e la sue famiglia: è morta Franca Oliaro, storica commerciante di Chivasso e sua madrina di cresima.

“Ciao Franca. Infinita tristezza“, ha scritto la conduttrice a corredo della foto della donna accompagnata dall’emoji di un fiore. Il giornale La Voce rende noto che Franca Oliaro aveva 82 anni ed era conosciutissima nel comune piemontese, città di nascita di Simona Ventura. “Unita fin dalla giovinezza da una profonda amicizia con Anna Pagnoni, mamma di Simona Ventura, Franca Oliaro è stata madrina di cresima della nota presentatrice della televisione italiana”, si legge sul sito.

Il sito ricorda anche come ogni volta che la conduttrice tornasse a Chivasso, l’incontro con Franca Oliaro fosse una tappa fissa del suo. La considerava un membro della sua famiglia e la notizia della sua scomparsa deve averla addolorata e non poco. E ha subito ricevuto una marea di messaggi sotto al post, tutti vicini, anche seppur virtualmente a lei in questo momento di “infinita tristezza”.