Un dolore tremendo ha scombussolato la famiglia della vip italiana, che proprio nei giorni delle festività pasquali ha dovuto salutare un perno imprescindibile. A piangere nelle ultime ore è stata Federica Nargi, costretta a fare i conti con un lutto terribile. Non è facile per lei assorbire questa perdita, dato che nelle sue parole si può notare ovviamente tutta la sua sofferenza per una figura fondamentale della sua vita, che non potrà più supportarla fisicamente essendosene andata per sempre.

Meravigliose anche le foto scelte da Federica Nargi. Nonostante il lutto, ha avuto la forza di scrivere delle frasi struggenti e di caricare delle immagini stupende di lei in compagnia della persona ormai defunta. Presenti nelle istantanee anche le figlie della showgirl 33enne, le quali hanno anche loro detto addio ad una donna che le ha rese molto felici in questi anni. Tanti personaggi famosi si sono stretti attorno alla giovane in uno dei momenti più difficili della sua esistenza.

Federica Nargi, grave lutto in famiglia

Dunque, Federica Nargi nel raccontare a parole il suo lutto, ha voluto anche rendere partecipi le sue figlie Beatrice e Sofia, presenti in alcune foto incancellabili dalla mente della compagna di Alessandro Matri. La showgirl ha dovuto salutare per sempre la sua amata nonna, morta nelle scorse ore: “Buon viaggio nonnina mia, mi mancherai tantissimo. Mancheranno i tuoi abbracci, i tuoi baci, le tue risate, le nostre mangiate, mi mancherà stare lì con te mano nella mano ad ascoltarti ore intere”.

Poi Federica ha aggiunto su Instagram: “Mentre emozionata mi raccontavi la storia della tua vita ed io puntualmente mi emozionavo insieme a te, mi mancherà la tua immensa dolcezza, la tua semplicità e l’amore immenso per la vita, per non parlare della felicità nei tuoi occhi ogni volta che ti portavo uno scialle che tu tanto amavi. Per tutta la vita porterò con me i nostri ricordi più belli. Vivrai per sempre nel mio cuore mia dolce nonna Giovanna. Mi manchi“. Fiumi di lacrime per i suoi amici vip.

Giulia Salemi ha pubblicato tre cuori rossi, così come Costanza Caracciolo. Commovente il messaggio di Sandra Milo: “Di lei ti resteranno i suoi insegnamenti e quando sentirai la sua mancanza, la ritroverai nelle cose che farai. Esprimo tutta la mia vicinanza a te e a tua sorella”.