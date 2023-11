Una bruttissima notizia ha colpito il famoso attore italiano. Un lutto terribile, infatti la sua mamma è morta nelle scorse ore lasciandogli un vuoto impossibile da colmare. Lui ha deciso di postare una meravigliosa immagine di sua madre, in compagnia del padre anche lui deceduto in passato. Ha anche annunciato quando ci saranno i funerali della donna e ha invitato tutti coloro che la conoscevano a prendervi parte per un ultimo commosso saluto.

Da far piangere l’immagine pubblicata dall’attore, dato che c’è il suo papà che bacia con grande amore e tenerezza sua moglie sulla guancia. Il lutto che ha stravolto la vita dell’uomo sarà difficile da elaborare, ma intanto non solo ha rivelato che sua mamma è morta ma ha avuto la forza di fornire i dettagli sulle esequie della signora. Andiamo a vedere insieme cosa ha scritto il volto di serie di successo sul social network Instagram.

Attore italiano colpito da un lutto: sua mamma è morta

Così l’attore ha parlato del suo lutto, con la mamma che è morta dandogli uno dei dolori più forti in assoluto: “Mamma è di nuovo con papà. Dance me to the end of love. Mia madre aveva amici in ogni parte del mondo. Questo messaggio è per raggiungervi e dirvi che potete prendere una piroga e venire domani (mercoledì 16) al suo funerale alle 11 alla chiesa dei Santi Martiri Canadesi. Sarà bello abbracciarvi”. Tra coloro che gli hanno dato le condoglianze sono spiccati anche i nomi di Lorella Cuccarini, Serena Bortone e Francesca Fialdini.

A perdere la vita è stata la madre di Giovanni Scifoni. 47enne originario di Roma, è conosciuto anche per essere un drammaturgo e personaggio tv. Nel piccolo schermo è stato protagonista in serie televisive del calibro di Un medico in famiglia, Don Matteo 6, Il peccato e la vergogna, La Tempesta, Un passo dal cielo 3, Squadra antimafia, Don Matteo 12, ma soprattutto Doc- Nelle tue mani. In quest’ultima ha iniziato a lavorare dal 2020.

Quest’anno ha preso parte anche a Fosca innocenti- seconda stagione. Per quanto riguarda il suo privato, è unito in matrimonio con la moglie Elisabetta dal 2005 ed è diventato papà per due volte. In passato è stato anche inviato de Le Iene e ha alcune esperienze cinematografiche. Ora il suo momento più difficile con la morte dell’adorata mamma.