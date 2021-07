“Non fate mai quella domanda a una donna”. Oggi la vip aspetta il primo figlio, ma non dimentica il dolore e le lacrime

Gracia De Torres sta finalmente coronando il suo sogno. La modella di origini spagnole, famosa in Italia per aver preso parte all’undicesima edizione dell’Isola dei Famosi, è rimasta incinta. Dopo tanti tentativi e tanta sofferenza l’ex protagonista di “Supermodelo”, programma simile a “American Next Top Model”, ha fatto il graditissimo annuncio. Gracia è sposata dal 2 agosto 2018 col cestista Daniele Sandri e presto i due diventeranno genitori.

Proprio Gracia ha espresso tutta la sua gioia: “Siamo molto felici. Lo volevamo da tempo, il miracolo è successo e siamo al settimo cielo”. Ma, accanto alla felicità di aspettare un bambino, la modella classe 1987 ha voluto esternare altri sentimenti che l’hanno accompagnata in questo periodo. Il suo è stato un lungo sfogo che ha affidato ad un video poi pubblicato sul proprio profilo Instagram dove conta quasi mezzo milione di follower.

Il post di Gracia De Torres ha un titolo emblematico: “Gravidanza MIRACOLO O INFERNO”. E la modella si sfoga così: “Spesso vi dicevo che volevo parlarvi di un argomento importante , ma che non sapevo come iniziare o introdurre… In tre anni non ho trovato il modo , per cui lo farò adesso. Ho voluto diventare mamma quasi dal istante che ho conosciuto Daniele , ma come ogni cosa importante , tutto ha bisogno del suo tempo …”.





“3 anni fa – prosegue Gracia De Torres – un po’ prima di sposarci Daniele mi ha confessato di essere pronto a diventare papà, e io mi sono sciolta… Da quel momento abbiamo iniziato a provare in modo molto naturale e tranquillo… Il tempo passava e niente . Diciamo che l’isola mi aveva un po’ scombussolata , ma dopo mi sentivo bene. Dopo un anno sono iniziati i primi accertamenti, per essere sicuri che fossimo a posto per avere figli (sia Daniele che me ) . Abbiamo fatto davvero tante prove e per fortuna tutto era a posto , per cui La mia ginecologa mi ha consigliato di fare una stimolazione con pastiche e rapporti mirati , ma ancora niente”.

Gracia De Torres è visibilmente emozionata, non riesce a trattenere le lacrime che scendono copiose mentre spiega cosa ha dovuto passare in questi anni. “Ho passato un momento difficile non solo per la pandemia – dice la modella – in tanti mi hanno chiesto quando fai figli, quando fai i figli, quando fai i figli… volevo semplicemente dirvi di non fare mai quella domanda a una ragazza, non la fate mai. Ci deve essere una sensibilità. Non tutte le donne possono avere dei figli”.

“Forse anche delle donne hanno perso dei figli – dice ancora Gracia – dietro questa domanda ci possono essere tanti problemi. Non cerco la vostra compassione, ma perché siate molto più consapevoli”.