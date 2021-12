Mamma (vip) da pochi giorni, presenta su Instagram i suoi gemelli per cui insieme al marito ha scelto dei nomi molto particolari. I piccoli, un maschietto e una femminuccia, sono venuti al mondo lo scorso 28 novembre. L’annuncio della nascita era arrivato via Instagram, con una bellissima foto in bianco e nero sul letto di ospedale, mentre il marito e neo papà le tiene teneramente la mano.

“Mai avrei sognato niente di così perfetto”, la didascalia lasciata da Gracia De Torres, modella e attrice 34enne, ex naufraga dell’Isola dei Famosi. I nomi scelti per i suoi due bambini, però, non li ha rivelati subito. Qualche tempo fa però il marito, il cestista 31enne Daniele Sandri, aveva svelato sui social che le iniziali sarebbero state B ed N. E lei in alcuni post aveva confermato la notizia.

Gracia De Torres mamma di due gemelli: i nomi

Ora, a pochi giorni dal lieto evento, Gracia De Torres pubblica le prime, dolcissime foto dei suoi gemellini neonati e svela anche come si chiamano. “Il nostro mondo si tinge di azzurro e rosa – scrive la neo mamma – I gemelli sono arrivati, una settimana in anticipo ma ce la abbiamo fatta! 28 novembre 2021, alle 09,02 e 09,04”.





E ancora: “Benvenuti al mondo Bloom e Nathanael Sandri De Torres Vargas. Non vediamo l’ora di crescere tutti insieme. Vi ho amato prima di farvi, vi amo e vi amerò per sempre”. Due nomi molto particolari quelli stampati anche sui palloncini per dare il benvenuto ai piccoli. Anche il neo papà dedica parole importanti alla moglie e ai figli sui social.

“Queste 36 settimane sono state meravigliose, il tuo istinto materno ha basato ogni scelta personale sui rischi che potevano correre i nostri figli in grembo, io non sarei riuscito ad essere forte come te”, scrive parlando alla sua Gracia De Torres. E poi: “Domenica 28/12/2021 alle ore 9:02 e 9:03 sono nati i nostri bambini, Bloom e Nathanael Sandri De Torres e sono grato a te per questo sforzo che hai fatto per dare vita hai nostri sogni, quelli più importanti. Sei tu la mia via verso la felicità!”.