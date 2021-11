E ora, dopo tante delusioni, può finalmente sorridere. La vip ex Isola dei Famosi è diventata mamma di 2 gemelli, l’annuncio è arrivato poco fa sulla sua pagina Instagram. Tantissimi i messaggi piaciuti, tra cui quelli di tanti vip a cominciare da Karina Cascella. Una gravidanza fortemente voluta quella dell’ex naufraga e del campione di basket, sposato nel 2018. “Purtroppo dopo l’Isola dei Famosi ho avuto dei problemi fisici e psicologici molto gravi che ancora non ho superato. Per mesi, dopo il reality, non ho avuto le mie cose”.

L’annuncio della gravidanza era arrivato a marzo. Sempre attraverso un post. “A volte quando desideri troppo un miracolo, arrivano due !!!’’. E ancora: “P.s non sapete che dura è stato per me tenere questo segreto così a lungo. Devi dire che alcuni di voi (vedendo le dimensioni della mia pancia avete indovinato). Amori non vediamo l’ora di mangiarvi!!’’. Adesso Gracia De Torres e suo marito Daniele Sandri potranno dare vita a tutti i loro sogni.

Nella foto molto toccante pubblicata poche ore fa si vede Gracia De Torres stringere la mano del marito, Daniele Sandri, scrivendo: “Mai avrei sognato niente di così perfetto”. Con la nascita dei gemelli, un maschio e una femmina i due sono diventati genitori per la prima volta. I nomi sono ancora top secret. Per il resto Giada De Torres ha spiegato, di star bene, di essere felicissima e di piangere continuamente dalla felicità.





Ha anche aggiunto: “Pensavo sarebbe stato più facile. Ma niente lo è”. ”Dopo 3 mesi di allenamento – faceva sapere nel corso di una vecchia intervista Gracia De Torres– è capitata una delle cose più belle che mi sia mai successo, ma più che altro perché era da molti anni che li cercavamo senza successo”. E ancora: “Vorrei raccontarvi com’è andata la mia storia di questi ultimi anni”.

“E perché spesso sono sparita. Uno di questi giorni con tranquillità lo farò e forse potrò aiutare anche altre tante persone che sono nella mia stessa situazione”. Ora la gioia è doppia. E per Gracia De Torres e suo marito inizia una nuova vita fatta forse di notti insonni ma di tanta tanta felicità.