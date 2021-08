La vip aspetta due gemelli. E su Instagram, attraverso l’ormai famoso gender reveal party che è sempre più comune anche in Italia, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e conduttrice tv svela anche il sesso del frutto del suo amore col fidanzato storico e poi marito. O meglio, frutti del loro amore: sono due. Perché come scrive la stessa futura mamma nella didascalia del post dell’ecografia “A volte quando desideri troppo un miracolo, arrivano due !!!’’.

Poi ha aggiunto: “P.s non sapete che dura è stato per me tenere questo segreto così a lungo. Devi dire che alcuni di voi (vedendo le dimensioni della mia pancia avete indovinato). Amori non vediamo l’ora di mangiarvi!!’’. La bellissima Gracia De Torres e Daniele Sandri, che si sono sposati il 2 agosto 2018 in Andalusia, saranno presto genitori di un maschietto e di una femminuccia.

Gracia De Torres e Daniele Sandri hanno aspettato con ansia il momento del gender reveal party: sulla terrazza della loro casa li attendevano due grossi palloncini a forma di punti interrogativi che una volta bucati hanno rivelato il loro doppio contenuto. E doppio colore: rosa e celeste.





“Ecco la nostra sorpresa per voi. Gemelli in arrivo!!! Bimbo e bimba, grazie a tutti per averci seguito con tanto affetto”, ha scritto Gracia De Torres sotto al video Instagram. Sempre sul social aveva svelato poche settimane fa di essere in dolce attesa a 3 anni dal matrimonio in stile gipsy con il cestista. Una gravidanza che, da quanto si legge, i due cercavano da tempo.

”Dopo 3 mesi di allenamento – faceva sapere lei – è capitata una delle cose più belle che mi sia mai successo, ma più che altro perché era da molti anni che li cercavamo senza successo”. E ancora: “Vorrei raccontarvi com’è andata la mia storia di questi ultimi anni e perché spesso sono sparita. Uno di questi giorni con tranquillità lo farò e forse potrò aiutare anche altre tante persone che sono nella mia stessa situazione”. Ora la gioia è doppia.