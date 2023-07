Nuovo amore per l’attore e personaggio tv Simone Susinna. Grande novità per l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, arrivato secondo nel reality, nonché attore interprete nel film “Altri 365 giorni“. Quest’ultimo è il sequel della pellicola erotica distribuita da Netflix “356 giorni” con protagonista Michele Morrone. Ebbene, oltre alla tv e al cinema un’altra passione di Simone è la moda e infatti è un modello molto richiesto dai grandi marchi.

Proprio durante l’ultima sfilata di Dolce & Gabbana Simone Susinna ha pubblicato alcune storie sul proprio profilo Instagram che hanno scatenato il gossip. Il modello è infatti in compagnia di una famosa popstar brasiliana. I due sono stati ospiti della sfilata di Stefano Dolce e Domenico Gabbana che si è svolta ad Alberobello, in Puglia. E, a quanto pare, qualcuno li ha visti in atteggiamenti molto intimi. Indiscrezioni confermate da un paio di foto pubblicate dallo stesso Simone.

Il flirt tra Simone Susinna e la cantante brasiliana Anitta

La nuova fiamma di Simone Susinna pare essere la cantante brasiliana Anitta, conosciuta in tutto il mondo. C’è chi giura che tra i due non ci sia soltanto un rapporto professionale, in occasione della sfilata D&G, ma che sia scoccata la scintilla. Sguardi sensuali, carezze e sorrisi complici, insomma pare proprio che l’attrazione tra i due sia evidente. Inoltre basta dare uno sguardo alle foto condivise per farsi un quadro ancora più chiaro.

Simone Susinna ha postato delle foto in cui compare insieme ad Anitta mentre indossano dei capi firmati D&G. Ma non solo. L’attore e modello ha pure condiviso un video e una foto in cui bacia il piede della popstar sudamericana, un gesto decisamente intimo che lascia pensare che tra i due ci sia già una storia d’amore in corso. Inoltre in una story Simone riprende Anitta mentre fa degli esercizi e scrive “Best mornings“, cioè “Le mattine migliori”.

Simone Susinna ha già fatto parlare di sé per alcune relazioni con famosissime. L’ex concorrente dell’Isola è stato fidanzato infatti con l’ex gieffina Mariana Rodriguez la quale successivamente ha avuto un flirt con Stefano De Martino. Poi Simone ha avuto una breve storia con l’ex Miss Italia Carolina Stramare. Dopo le voci sulla sua presunta omosessualità dopo alcune scene di “Altri 365 giorni” ora per l’attore sembra tornato l’amore: lui e Anitta sono già una delle coppie più glamour dell’estate…

