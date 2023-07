“Questo non ve lo aspettavate, guardate chi mi è venuto a trovare”. E no che i fan che hanno seguito le avventure dei due al GF Vip se l’aspettavano. Ma dopo la sorpresa e le tenere immagini insieme, molti hanno cominciato a sognare una nuova storia d’amore tra i due ex vipponi. Non sarebbe poi così strano, visto che di relazioni fuori dalla Casa di Cinecittà ne sono nate diverse. Alcune sono presto finite ma altre – pensiamo a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser – durano tuttora e procedono a gonfie vele.

Nel caso di specie c’è però da rimanere nel campo delle probabilità, perché sì, i video apparsi tra le Storie Instagram di lei fanno pensare a un bel feeling, ma di fatto ancora nessuna conferma di questo presunto neonato amore. I due si sono conosciuti al GF Vip 7, dove hanno subito instaurato un’amicizia. Ma nella Casa più spiata d’Italia non c’è stato modo di pensare che potesse esserci qualcosa di più.

Colpo di scena, scoppia l’amore dopo il GF?

Qualcuno, in realtà, aveva notato una certa complicità tra Martina Nasoni e Andrea Maestrelli ma almeno a quei tempi sembrava solo una bella ma semplice amicizia. Ora però, mesi dopo, molti fan si sono convinti che tra i due ci sia del tenero. ‘Colpa’ della ex di Daniele Dal Moro e delle nuove Storie Instagram in vacanza.

La ex gieffina si trova in Costa Smeralda con un gruppo di amici. Ed ecco che appare Andrea Maestrelli: “Questo non ve lo aspettavate, guardate chi mi è venuto a trovare”, il commento di Martina Nasoni, che si rivolge ai fan. Poi un altro video che ritrae l’influencer felice tra le braccia di lui sulle note della canzone Tango di Tananai.

Da parte di entrambi, come detto, non c’è alcuna conferma ufficiale, ma le immagini sembrano parlare chiaro. Tanto più che attualmente pare che nessuno dei due sia impegnato al momento. In attesa di una qualche notizia dai diretti interessati, i fan sognano a occhi aperti l’inizio di una storia.