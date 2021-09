Furia totale da parte dell’attore, che si è sfogato duramente nelle scorse ore per un episodio gravissimo che ha riguardato le sue figlie. L’uomo si è unito in matrimonio con la sua Margareth ed è un padre molto felice. Ha concepito due volte, infatti è genitore delle piccole Beatrice e Angelica. Non sempre condivide immagini delle piccole, ma quando lo fa è sempre con grande amore. Qualcosa però è andato storto e infatti ha rivelato che si è verificato un fatto che lo ha lasciato sconcertato.

La nascita della secondogenita, avvenuta un anno fa, era stata raccontata così: “Io penso di vedere qualcosa di più profondo – ha scritto commentando lo scatto -, più infinito, più eterno dell’oceano nell’espressione degli occhi di un bambino piccolo quando si sveglia alla mattina e mormora o ride perché vede il sole splendere sulla sua culla. (Vincent Van Gogh). E io che ti vedo arrivare, Beatrice, capisco perché son nato. Benvenuta Beatrice. Margareth Madè non ti ringrazierò mai abbastanza”.

L’attore ha quindi rivelato sulle figlie: “La gente mi chiede come stanno le bambine, allora io le mostro di spalle, ma il viso no. I minori vanno rispettati, anche se spesso non succede. Di recente ero a Monopoli con Margareth e le piccole e alcune signore ci hanno fatto dei video, poi hanno contattato giornali di gossip per venderle. A che livello stiamo scendendo?”. Una situazione vergognosa, che lo ha fatto andare su tutte le furie. E quindi continuerà a non mostrare il viso delle sue bambine.





A denunciare l’accaduto è stato Giuseppe Zeno, ex protagonista de ‘Il Paradiso delle Signore’. Giuseppe Zeno ha deciso di sposare la sua amatissima Margareth nel 2016 e pare che non sia da escludere a priori la possibilità che possano concepire ancora. Potrebbero infatti volere il terzogenito per cercare di avere anche un bambino. Ma l’attore, da sempre molto riservato, non si aspettava di dover fare i conti con una vicenda così grave. La sua speranza è che mai più succedano cose del genere.

Giuseppe Zeno e Margareth Madé, che solitamente si tengono alla larga da gossip e riflettori, formano una delle coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo. Qualche tempo fa lui aveva raccontato di essersi innamorato di quella che nel 2016 è diventata sua moglie a Ortigia, in Sicilia, con una cerimonia semplice e intima, dopo averla vista in Baarìa, celebre film di Giuseppe Tornatore.