Giuseppe Cruciani, la scoperta delle ultime ore. Si tratterebbe di un’indiscrezione pronta a travolgere il conduttore radiofonico e l’attrice sexy. Proprio quest’ultima continua a essere al centro del gossip. Infatti già di recente è stata ospite della trasmissione La Zanzara, dove si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni molto intime: “Mi piacciono molto le transessuali. Più che per la mia faccia, per l’ostentazione della femminilità. Se sei donna, non sei abbastanza intelligente e sexy. C’è questa tendenza a nascondere la femminilità, che invece le trans esaltano molto. A me piacciono tantissimo”. E dopo l’ospitata, a lanciare l’indiscrezione su di lei ci ha pensato il sito Dagospia, puntuale e pungente come sempre.

Vera Gemma ha un rapporto intimo con Giuseppe Cruciani. L’articolo di Alberto Dandolo accenderebbe i riflettori proprio su di loro. Infatti nello specifico trattasi di alcuni scatti di Vera senza indumenti con in mano un libro del conduttore radiofonico. E come spesso accade nel mondo del gossip, basta una sola prova per iniziare a ragionare sugli indizi.

A questo punto sul portale Dagospia si legge a tal proposito: “Hanno un rapporto intimo”. La notizia è stata anche ripresa su La Repubblica. Toni che oscillano tra il provocatorio e l’ironico, ma senza escludere che possano nascondere dietro qualche verità. D’altronde Vera Gemma, ospite a La Zanzara dove ha parlato del docu-film “Vera”, premiato con il Leone d’Oro, è stata tirata al centro delle polemiche per aver provocato David Parenzo con espressioni inaspettate: “Mi chiami tr… perché mi piace”.

Ma non solo. Nel corso della stessa ospitata, Vera Gemma ha aggiunto senza alcun filtro: “Quanto mi piace essere chiamata tr***, ma se vogliamo aggiungere anche uno schiaffo sul c***. […] La mia fantasia è essere violentata e stuprata. È talmente di moda denunciare la violenza sulle donne che io ho la fantasia di essere stuprata. È chiaro che la violenza vera, è sbagliata ma la mia è una fantasia erotica fantastica“.

Inevitabile, dopo quelle parole, il duro sfogo su Instagram di Caterina Collovati: “A Vera Gemma piace essere chiamata tr***. Dice che ha provato l’eroina, la coca, la marijuana che legalizzerebbe, e, fin qui passi, visto che questa è anche l’intenzione della nuova segretaria del PD fingiamo di adeguarci, ma sentire con quale di queste droghe si faccia meglio sesso proprio è disgustoso come messaggio”.