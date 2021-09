Papà per la prima volta! La notizia è arrivata attraverso un post apparso su Instagram in cui si scoprono sesso e nome della neonata. Si chiama Sophie, è venuta alla luce alle 6.57 di mattina di martedì 28 settembre 2021.

“Appena ti ho visto con la tua mamma mi hai trasmesso una gioia infinita che non riesco nemmeno a descrivere. Benvenuta al mondo piccola Sophie, io e la tua mamma ti amiamo immensamente”. Puntuale anche la reazione del famoso zio, che ha subito scritto un messaggio di congratulazioni al fratello e alla ‘cognata’, a cui ha ricordato che “da oggi la tua/vostra vita cambierà!”. E ha anche condiviso tra le sue Stories la foto della piccolina postata: “Benvenuta al mondo piccola Sophie”. Giulio Pretelli, il fratello di Pieraolo, è diventato papà.

Giulio Pretelli è diventato papà

Come il pubblico del GF Vip 6, Pierpaolo Pretelli ha saputo della gravidanza quando era nella Casa. Proprio nel corso degli ultimissimi giorni della quinta edizione del reality show di Alfonso Signorini, Giulio Pretelli aveva fatto l’ennesima ‘incursione’ nella Casa di Cinecittà per confidare al fratello che sarebbe diventato presto padre.





Pierpaolo Pretelli era rimasto un po’ stupito, vista la giovane età del fratello e in diretta gli aveva ricordato che nel momento in cui si mette su famiglia aumentano le responsabilità e che c’è bisogno di un lavoro ‘sicuro’ per avere tranquillità. Giulio, classe 2000 rispose di essere assolutamente cosciente della responsabilità che iniziava a pesargli sulle spalle.

“Mio fratello dovrà presto diventare un uomo prima di diventare papà. Deve subito muoversi per lavorare. I bambini sono un dono del cielo, ma lei non potrà lavorare con il bambino, lui non prenderà uno stipendio così alto. È una responsabilità grande e lui deve capire cosa dovrà affrontare”, diceva Pierpaolo Pretelli ad Andrea Zelletta, subito dopo aver appreso che sarebbe diventato zio.