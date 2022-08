“Io e Alessia non stiamo più insieme”. Le voci, poi la conferma: è finita 1 anno dopo la nascita della loro prima figlia

Giulio Pretelli e Alessia Pellegrino si sono lasciati. A pochi mesi dalla nascita della figlia Sophie, avvenuta il 28 settembre 2021, il fratello di Pierpaolo, concorrente al GF Vip 5, ha confermato la rottura. Era stato lui stesso ad entrare nella Casa per annunciare a Pierpaolo che presto sarebbe diventato zio. Anche Alessia Pellegrino era intervenuta durante il reality e la sua presa di posizione dimostrava il legame con la famiglia Pretelli.

“Sono settimane che leggo cattiverie sulla famiglia di Pierpaolo – le parole di Alessia – Settimane che vengono attaccati dopo che la mamma ha voluto solamente far capire al figlio di godersi questo momento con più leggerezza. Cosa ha detto di così sbagliato? Perché c’è stata tutta questa cattiveria? Sono una famiglia stupenda che ha fatto sacrifici per i figli, ma sacrifici veri…”. Ora, ad un mese dal compimento di un anno di Sophie proprio Giulio Pretelli ha rotto il silenzio sui social.





Giulio Pretelli racconta cosa è successo con Alessia Pellegrino

Pochi mesi fa Giulio Pretelli e Alessia Pellegrino si mostravano felici e sorridenti in vacanza in Egitto. Adesso il 25enne fa sapere che la relazione in realtà è già finita da un pezzo: “Ciao ragazzi, in molti mi hanno chiesto cosa stia succedendo con Alessia, purtroppo già da tempo non stiamo più insieme…Abbiamo voluto trascorrere questi giorni insieme con la piccola principessa di casa per fargli sentire il calore da entrambe le parti. Grazie per la comprensione”.

Ecco dunque la risposta a chi sosteneva che la rottura tra Giulio Pretelli e Alessia Pellegrino fosse soltanto una trovata pubblicitaria. In vacanza in Sardegna il fratello di Pierpaolo aveva mostrato degli scatti con la figlia Sophie nello stesso posto in cui si trovava Alessia. Già da tempo, peraltro, i fan si erano accorti che qualcosa non andava. I due, infatti, non comparivano più insieme nelle foto pubblicate sui social.

Insomma sembra che la storia tra Giulio Pretelli e Alessia Pellegrino sia davvero finita, ma a quanto pare i due sono rimasti in buoni rapporti. In tempi non sospetti era stato il fratello Pierpaolo a metterlo in guardia: “Mio fratello dovrà presto diventare un uomo prima di diventare papà. Deve subito muoversi per trovare un lavoro. I bambini sono un dono del cielo, ma lei non potrà lavorare con il bambino, lui non prenderà uno stipendio così alto. È una responsabilità grande e lui deve capire cosa dovrà affrontare”. Giulio e Alessia si erano conosciuti pochi mesi prima della nascita di Sophie e alla lunga il rapporto non ha retto.

