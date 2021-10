Nozze in arrivo per il frontman dei Negramaro Giuliano Sangiorgi. L’artista salentino, a 42 anni suonati, ha deciso di voler sposare la sua storica compagna Ilaria Macchia. Giuliano convolerà a nozze a breve: no, non si tratta di un’indiscrezione dettata dai ‘forse’, dai ‘se’ e dai ‘ma’, bensì di una certezza, visto che nel weekend appena trascorso il musicista ha festeggiato l’addio al celibato, riunendo i suoi affetti più cari. A darne notizia è Chi Magazine, nella rubrica Chicche di Gossip.

Dopo anni di fidanzamento (la coppia già convive e ha una figlia, Stella, nata nel 2018), sarà celebrato il matrimonio. Per quanto riguarda la data non si sa nulla di certo, anzi, non si sa nulla a riguardo. Anche perché chi segue Giuliano Sangiorgi e Ilaria sa che i due sono molto riservati sulla loro vita privata. Di lui si sa molto, meno invece di Ilaria. Quello che sappiamo è che di lavoro fa la sceneggiatrice e la scrittrice, è nata il 3 agosto sotto il segno del Leone. Non sappiamo tuttavia l’anno di nascita perché non lo ha mai reso noto.

Di dominio pubblico invece si sa che la Macchia è conterranea di Giuliano. Entrambi pugliesi: lui è di Nardò (Lecce), lei è cresciuta in un altro paese vicino a Lecce, San Donato. Dopo aver studiato cinema a Roma, al Centro Sperimentale, la compagna di Giuliano Sangiorgi ha intrapreso la carriera di scrittrice e sceneggiatrice.





Tra i progetti cinematografici a cui ha preso parte, ci sono “Non è un paese per giovani” e “L’Attesa”. Dal punto di vista letterario, nel 2017 ha esordito con il romanzo “Ho visto un uomo a pezzi”. Sempre tramite Giuliano Sangiorgi, in una delle poche interviste in cui ha parlato della compagna, il cantante dei Negramaro ha spiegato che uno dei segreti del suo rapporto sentimentale è che si tratta di un amore “senza affanni”.

“Ha presente quell’ansia che ti fanno sentire certe persone a cui devi dimostrare ogni momento che le ami? Ecco, noi siamo l’opposto. Possiamo stare giorni a scrivere in casa senza incontrarci”, raccontava qualche tempo fa e non con poca soddisfazione Giuliano Sangiorgi. Ora per loro è arrivato di coronare il loro amore.