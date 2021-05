“L’ho fatto solo con lui”. Giulia Stabile, cosa succede con Sangiovanni dopo Amici 20

Giulia Stabile ha trionfato ad Amici. La ballerina si è aggiudicata quest’ultima edizione del talent condotto da Maria de Filippi battendo nella finalissima il cantante Sangiovanni, con cui ha iniziato una relazione durante la lunga permanenza nella scuola. Appena uscita, per lei si sono aperte le porte della celebrità: in tanti la cercano e lei non si sottrae tra selfie e interviste. In una di queste ha parlato della sua avventura ad Amici rivelando un aneddoto a Tv Sorrisi e Canzoni.

A notarla per primo fu Andreas Muller, il quale le suggerì di fare i provini. La ballerina ha ammesso: “Pensavo mi avesse confusa con un’altra ragazza”. Al secondo tentativo, però, Giulia è riuscita ad entrare ad Amici e nonostante le tante difficoltà è riuscita a vincere il programma. A detta sua ampio merito va anche all’insegnante che ha sempre creduto nelle sue qualità, Veronica Peparini.

Giulia Stabile si è data una spiegazione sul perché il pubblico l’abbia premiata: “Penso che tante persone si sono rispecchiate in me, nella mia storia. Quando guardavo Amici, da spettatrice, speravo che vincesse la persona più simile a me. Perché volevo sognare come quei ragazzi ed essere come loro. Prima o poi realizzerò che quel sogno, alla fine, l’ho vissuto pure io”.





Poi si è parlato del suo rapporto con Sangiovanni: “È il primo ragazzo che ho baciato”, ha detto Giulia Stabile, accompagnando queste parole con una risata. “Una cosa bellissima su di lui? Dovrei dirne 200 miliardi. È un ragazzo stupendo”, ha proseguito. Per poi rivelare cosa pensano le sue amiche di lui: “Le mie amiche tornando a casa non mi hanno detto che è bello o che è bravo. Mi hanno detto: “Non esistono nel mondo tante persone come lui”. Io penso questo di Sangio”.

Se Sangiovanni è stato fondamentale per Giulia Stabile, anche lei lo è stato per il cantante: “Ha avuto tanti casini, così tanti che l’hanno portato a diventare troppo adulto in fretta. Lui mi dice che con me riesce a trovare il suo spirito bambino, che riesce a sentirsi libero da tanti pesi che la vita gli ha messo addosso”. Sempre nella medesima intervista a Sorrisi, Giulia Stabile ha aggiunto che ora per via degli impegni non riescono a vedersi tutti i giorni. Ma era una cosa che avevano messo in conto, però. Quando sente la sua mancanza, guarda lo sfondo del telefono: “Ho fatto un collage di tre foto della finale”, ha concluso.