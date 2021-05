Giulia Stabile è stata la vincitrice dell’ultima edizione di ‘Amici’. La ballerina è stata in grado di battere in finale anche il fidanzato Sangiovanni, che sta comunque riscuotendo un successo incredibile grazie ai suoi brani musicali. La giovane non ha però vissuto sempre momenti molto positivi in passato e, stando a quanto ha riferito qualche ora fa, è stata costretta nuovamente a vivere situazioni poco piacevoli. Stavolta non ha però scelto la via del silenzio e sul suo profilo Instagram si è sfogato con un duro post.

In una precedente intervista aveva già raccontato: “Alle medie i miei compagni mi hanno distrutta. Hanno rovinato tutta la mia autostima. Ero logorroica, ridevo e sorridevo sempre, ma ero tanto insicura. Come se fossi stata sbagliata io e non loro. In quegli anni, se ti dicono che hai un puntino rosso in fronte, anche se non è vero, ma te lo dicono tutti, ad un certo punto di credi anche tu. Le bulle mi dicevano che era inutile che facessi danza tanto non sarei mai diventata nessuno. Avevo più difficoltà rispetto agli altri”.

A quanto pare Giulia Stabile è stata vittima anche qualche ora fa di attacchi e insulti pesanti dai cosiddetti hater, che non la lasciano più in pace. Nonostante questo, la vincitrice di ‘Amici 20’ ha reagito a testa alta: “Per tutte quelle persone invece che continuano a criticarmi ogni giorno per un motivo o per un altro, sperando che smettano, non tanto per me perché io sto vivendo benissimo e sono felice per tutto quello che ho costruito e tutto quello che sto vivendo, ma più per loro perché state perdendo solo tempo”.





Giulia Stabile ha poi voluto ancora aggiungere: “I vostri insulti non cambiano le mie vittorie, le mie sconfitte, le mie esperienze e la mia vita, vi rendono solo persone peggiori senza cuore e vi tolgono del tempo che potreste dedicare ai vostri sogni per vivere felici. Meno cattiveria e più lavoro, non perdete tempo ad insultare una ragazzina di 18 anni che sta realizzando i suoi sogni dopo essersi fatta il mazzo e che continuerà a lavorare sodo per potersi superare sempre di più”.

Questa la chiosa finale di Giulia Stabile: “Ah e per quanto riguardano anche gli insulti per la risata da oca, isterica, fastidiosa, ecc. ecc., vi regalo questo video”. E ha pubblicato un filmato che la ritrae nei suoi momenti più belli, proprio mentre dà libero sfogo alla sua contagiosissima risata. Una risposta epica da parte della ballerina, che ha zittito gli odiatori del web.