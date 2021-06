Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, lei svela per sbaglio il nome del brano

Nessun dubbio, lui è stato fra i protagonisti più amati del GF Vip 5. Pierpaolo Pretelli, non a caso, è arrivato secondo, alle spalle dell’inimitabile vincitore Tommaso Zorzi. L’ex velino di Striscia la Notizia ha fatto sognare i più romantici di noi che, tormentati, non abbiamo potuto far altro che emozionarci con lui. Nelle (un po’) scomode vesti di amante tormentato, Pierpaolo Pretelli ha vissuto un ping pong emotivo non indifferente.

Dalle ultime settimane a questa parte si sussurra che proprio l’ex Velino potrebbe partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show, in partenza su Rai 1 a settembre. Ad ogni modo non è ancora ben chiaro se farà parte del cast ufficiale del talent. Nel mentre però la sua nuova hit estiva verrà lanciata nelle prossime settimane. Queste le parole dell’ex gieffino in merito:

“Questa estate uscirà un’altra canzone che speriamo ci dia grandi soddisfazioni. Altri progetti? Io spero che non vi libererete mai di me”. Adesso pare che il nuovo singolo di Pierpaolo Pretelli sia sul punto di essere lanciato. Tuttavia però poco fa a fare un grosso spoiler sul suo fidanzato è stata proprio Giulia Salemi. Sui social infatti l’influencer ha pubblicato un video in cui si nota il modello registrare il filmato di lancio della sua canzone, il cui titolo pare sia L’Estate Più Calda, che dovrebbe essere rilasciata il prossimo 18 giugno.





Nonostante la figlia di Fariba si sia accorta della titanica gaffe fatta, cancellando in fretta e furia il video, non è però arrivata in tempo per evitare di spiaccicarsi al suolo come Willy il coyote. Pierpaolo Pretelli è già reduce del singolo Rondine, in collaborazione con Georgina. Il brano, un rivisitazione di Thing about the way degli Ice Mc, è stato lanciato nell’agosto del 2020 e nel video clip appare anche Ariadna Romero, la mamma del piccolo Leonardo.

Giulia Salemi fa un grosso spoiler su Pierpaolo Pretelli ed è costretta a cancellare tutto. pic.twitter.com/Unp3X0vySq June 4, 2021

Nonostante lo spoiler involontario di Giulia, i fan attendono con ansia la nuova canzone di Pierpaolo, che finalmente a breve ci farà ballare per tutta l’estate. “Siamo qui, stiamo lavorando per questa estate. Una super bomba, a palla, siamo carichi!”. Queste le parole di Pierpaolo Pretelli in una breve clip condivisa nelle sue storie di Instagram il mese scorso.