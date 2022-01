“Il nostro dolore è grande”. Lutto per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: l’addio sui social

Giornata da dimenticare per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, colpiti da un lutto che li ha segnati profondamente. Entrambi hanno voluto scrivere due post separati sui rispettivi profili social per dire addio ad una giovanissima vita, che purtroppo non è più tra noi. La notizia del suo decesso ha distrutto psicologicamente la coppia nata nel ‘GF Vip 5’. E anche la mamma di Giulia, Fariba Tehrani, aveva pregato nei giorni scorsi affinché questo epilogo potesse essere evitato.

Prima di Capodanno invece Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli avevano fatto entusiasmare i loro fan. Per il primo anniversario di fidanzamento Pierpaolo aveva regalato alla partner un bellissimo anello d’oro, mentre Giulia Salemi aveva optato per un orologio Cartier, precisamente il modello Tank Solo Quarzo che ha un quadrante di colore bianco. E il costo per l’orologio era stato incredibile, infatti l’influencer aveva sborsato quasi 3 mila euro per rendere felice il fidanzato. Non c’era la cifra esatta per l’anello.

Giulia Salemi ha scritto questo post straziante sul suo profilo Twitter: “Siamo davvero legati ad ognuno di voi. Alcuni li conosco personalmente da anni, altri non li ho mai incontrati ma è come se vi conoscessi da sempre. Oggi il dolore è grande e per questo ci uniamo al dolore della famiglia per la perdita del proprio figlio. Ciao Niccolò”. Immediatamente è arrivato anche il messaggio di addio di Pierpaolo Pretelli, il quale ha invece scelto una storia Instagram come mezzo per esprimere la sua sofferenza.





A morire è stato Niccolò, un fan di appena 18 anni di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, sconfitto da una polmonite provocata dal coronavirus. L’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ ha pubblicato: “Dover abbandonare questo mondo così in fretta è una cosa che non si spiega. Ciao Niccolò. Un abbraccio ai tuoi cari. Grazie per tutto”. Il 18enne aveva una pagina social, che si chiama ‘teampierpaoloofficial’, la quale postava continuamente immagini che ritraevano insieme o da soli la coppia.

Siamo davvero legati ad ognuno di voi

Alcuni li conosco personalmente da anni, altri non li ho mai incontrati ma è come se vi conoscessi da sempre.

Oggi il dolore è grande e per questo ci uniamo al dolore della famiglia per la perdita del proprio figlio.

Ciao Niccolò❤️ January 28, 2022

Invece la mamma di Giulia Salemi, Fariba, aveva commentato prima del decesso del fan Niccolò: “Sto pregando per te, Pierpaolo ti ha scritto in privato. Guarisci che devi venire a trovarci, prenderemo un gelato insieme. Facciamo due foto e ci abbracciamo forte”. Ma tutto questo non sarà purtroppo possibile perché il ragazzo se n’è andato per sempre nelle scorse ore.