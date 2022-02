Gioia enorme per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che allargano ufficialmente la loro famiglia. Meraviglioso il post pubblicato dall’influencer sul suo profilo Instagram, in cui ha annunciato di aver finalmente esaudito il sogno di una vita intera. L’ex di Francesco Monte è al settimo cielo, ma anche l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ non è stato da meno, infatti nelle immagini in cui è immortalato insieme alla sua dolce metà è molto sorridente e quindi felice di aver preso questa decisione con lei.

Solamente qualche giorno fa invece sia Giulia Salemi che Pierpaolo Pretelli erano stati colpito da una bruttissima notizia. Lei aveva scritto questo post straziante sul suo profilo Twitter: “Siamo davvero legati ad ognuno di voi. Alcuni li conosco personalmente da anni, altri non li ho mai incontrati ma è come se vi conoscessi da sempre. Oggi il dolore è grande e per questo ci uniamo al dolore della famiglia per la perdita del proprio figlio. Ciao Niccolò”. A morire era stato un fan della coppia di appena 18 anni.

Stavolta invece il nuovo arrivo in famiglia è qualcosa di fantastico e per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è tempo solamente di festeggiare. Ovviamente i fan, quando hanno visto questo annuncio corredato da istantanee da far stropicciare gli occhi, sono letteralmente impazziti di gioia. E li hanno inondati di mi piace e di decine e decine di commenti. Ma adesso andiamo a vedere insieme cosa ha pubblicato su Instagram la figlia di Fariba Tehrani e per quale ragione gli ammiratori sono esplosi di felicità.





Giulia Salemi ha annunciato l’arrivo di un nuovo cane, che ha mostrato tra le sue braccia e quelle di Pierpaolo Pretelli: “Finalmente vi presentiamo Prince Valiant…oggi non ci siamo per nessuno. Chi mi conosce sa che è da una vita intera che sogno di prendere un cagnolino con cui scambiarmi tanto amore e ancora non mi sembra vero di avere questo batuffolo di cotone tra le nostre braccia. Sono al settimo cielo, grazie davvero per il supporto e contatto costante in questi primi quattro mesi di vita a ‘Spitz.pomeranianmv'”.

E infine Giulia Salemi ha concluso così il messaggio rivolto ai fan: “Grazie per il supporto con le mie mille domande e tutta la loro bravura e dolcezza nel crescere Prince e tanti altri cucciolini”. Tra i commenti quelli di Rosalinda Cannavò: “Ma che amore”, di Clizia Incorvaia: “Che bello”, di Gaia Zorzi: “Sto prendendo un volo solo per venire ad accarezzare questo batuffolo” e di Stefania Orlando: “Auguri”.