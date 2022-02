Giorno di San Valentino indimenticabile per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che hanno vissuto un momento straordinario. I due hanno postato qualche video nelle Instagram stories, ma poi l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ ha raccontato tutto i dettagli, utilizzando anche un bel po’ di ironia nelle sue rivelazioni, durante l’ospitata radiofonica a R101 nella mattinata di lunedì 14 febbraio. E proprio questa sua esperienza in questo mezzo di comunicazione è stata apprezzata praticamente da tutti.

Solo pochi giorni fa Giulia Salemi ha annunciato l’arrivo di un nuovo cane, che ha mostrato tra le sue braccia e quelle di Pierpaolo Pretelli: “Finalmente vi presentiamo Prince Valiant…oggi non ci siamo per nessuno. Chi mi conosce sa che è da una vita intera che sogno di prendere un cagnolino con cui scambiarmi tanto amore e ancora non mi sembra vero di avere questo batuffolo di cotone tra le nostre braccia. Sono al settimo cielo, grazie davvero per il supporto e contatto costante in questi primi quattro mesi di vita a ‘Spitz.pomeranianmv’”.

Alla vigilia di San Valentino, aspettando probabilmente la mezzanotte, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono concessi una serata all’insegna dell’amore e della serenità. E sui social è stato possibile notare che i due piccioncini, la cui relazione sentimentale è nata grazie all’edizione numero cinque del ‘Grande Fratello Vip’, che fossero davvero alle stelle. Il loro sentimento sembra davvero rafforzarsi giorno dopo giorno e con questo ulteriore momento amoroso le cose sono andate decisamente a gonfie vele.





Dunque, per celebrare al meglio il giorno degli innamorati Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono recati al ristorante di Alessandro Borghese e hanno consumato una cena più romantica. E lui ha anche scherzato, facendo le imitazioni del popolare chef. Questo poi il suo racconto a R101: “Siamo stati a cena da Alessandro Borghese. Ovviamente gratis. La cena è stata regalata dall’agenza di Giulia, è vero, abbiamo dei benefici”. E quindi, non poteva certamente chiedere di più per la serata.

E Giulia Salemi, proprio in una storia postata su Instagram, aveva spiegato il motivo per il quale avevano deciso di festeggiare San Valentino in anticipo: “Visto che domani sera (oggi n.d.r.) lavoro, noi San Valentino lo festeggiamo stasera (ieri sera n.d.r.)”. Bella anche la sua dedica: “Dopo un anno eccoci qua, è cambiato tutto ma non è cambiato niente. Ti amo”.