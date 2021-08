“Oh, si vede tutto!”. Giulia Salemi, in piscina è da infarto. Mentre Pierpaolo guarda…

Per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli le vacanze non finiscono mai. Come sapete per influencer come loro, ogni viaggio è l’occasione per postare e quindi lavorare. Proprio durante l’ultimo ‘spot’ di foto all’ex gieffina è successo qualcosa di decisamente insolito. La bellissima Giulia ha deciso di mostrare il dietro le quinte della sua vita da influencer, le gaffe e le pose non sempre perfette. Tuttavia l’operazione, come spesso accade, ha comportato un piccolo incidente hot del quale i fan ringraziano.

Ma cosa è successo? Davanti ai fotografi, la meravigliosa Giulia Salemi ha osato un tuffo con la camicetta bianca, ma quando si è alzata, tutta bagnata ha svelato un po’… troppo. Giulia e Pierpaolo sembra siano sempre più complici e affiatati, sicuri di sé ed è per questo che la coppia si è detta pronta a condividere con i followers anche quello il dietro le quinte della loro attività.

Qualcosa, c’è da dirlo, che nessun’altra sua collega aveva fatto prima. Giulia Salemi con questi video ha mostrato il meno bello del suo lavoro, le fatiche dietro le fotografie in cui sembrano belli e spensierati. Nelle Instagram stories di Salemi sono apparsi così i video dei fidanzati alle prese con il fotografo e che si tuffano e fanno di tutto per la foto perfetta.





In queste ore poi, Giulia Salemi ha voluto dedicargli un bellissimo e commovente video che racchiude i momenti più belli della loro storia, con tantissime foto e video di loro due. Il tutto è stato accompagnato da una lettera scritta da Giulia, con delle parole che ogni persona si vorrebbe sentire.

Pierpaolo non è riuscito a trattenersi davanti a tutti questi momenti così belli, infatti, si è lasciato andare, commuovendosi liberamente. Ad immortalare il momento è proprio la Salemi che inquadra Pretelli tra le lacrime, aggiungendo: “La reazione di Pier al mio ultimo video, due babbi in lacrime…capite perché io sono pazza di lui e lo amo così tanto?”. Bellissimi!