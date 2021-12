Giulia Salemi è tornata nelle scorse ore a parlare anche di Pierpaolo Pretelli. Soltanto qualche ora fa vi abbiamo parlato dei regali da sogno e da stropicciarsi dunque gli occhi che i due si sono fatti a vicenda per festeggiare al meglio il primo anniversario. Adesso l’influencer italo-persiana ha fatto chiarezza e ha risposto ad una domanda, che stava diventando sempre più frequente, visto che i follower si sono accorti di un suo gesto, anzi di un mancato gesto, che aveva fatto preoccupare.

Comunque Pierpaolo Pretelli ha regalato alla partner un bellissimo anello d’oro, mentre Giulia Salemi ha optato per un orologio Cartier, precisamente il modello Tank Solo Quarzo che ha un quadrante di colore bianco. E il costo per l’orologio è stato incredibile, infatti l’influencer ha sborsato quasi 3 mila euro per rendere felice il fidanzato. Non c’è la cifra esatta per l’anello, ma anche lui lo avrebbe pagato tantissimo. Andiamo adesso a vedere insieme che tipo di rivelazione ha fatto l’ex gieffina.

Giulia Salemi ha regalato al suo Pierpaolo uno splendido orologio quindi, ma lei non ha ancora indossato l’anello ricevuto in dono. Le domande sono diventate via via più numerose e allora, tramite il suo profilo Instagram e attraverso quindi delle stories, la donna ha voluto spiegare tutto. Precisiamo innanzitutto che non ci sarebbero problemi di coppia, ma non può farlo perché teme davvero di poter perdere il prezioso regalo del suo partner, con il quale sta vivendo mesi e mesi da sogno.





Si tratta per la precisione di un anello che ha la forma di un chiodo, non a caso Pretelli le ha scritto: “Il mio chiodo fisso”. Ma Giulia Salemi non può ancora indossarlo. Ed ecco perché: “L’anello è purtroppo da stringere, è per quello che non ce l’ho. Sapete come sono…Ho paura di perderlo”. Quindi, bisognerà solamente pazientare ancora per poco tempo e poi la figlia di Fariba Tehrani potrà mostrare a tutto il mondo social e anche al mondo reale il bellissimo anello donato dal fidanzato.

Su Pierpaolo Pretelli erano uscite fuori invece voci negative sul fronte lavorativo. Secondo quanto è trapelato in queste ore e scritto precisamente dal settimanale ‘Vero’, Mara Venier si sarebbe innamorata professionalmente di uno dei concorrenti edizione di ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci, Alvise Rigo. E lui potrebbe quindi essere estromesso in futuro dalla trasmissione.