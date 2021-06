“Sono scappata subito di casa”. Giulia Salemi terrorizzata chiede aiuto a un amico: “E adesso cosa faccio?”

Giulia Salemi ama condividere con i suoi followe tantissimi momenti della sua vita pubblica e della sua vita privata. Spesso posta immagini e foto con Pierpaolo Pretelli, il fidanzato che ha conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi i due sono stati a Firenze e l’influencer ha cercato di invogliare i propri follower a visitare Firenze: “Discovering the magic Florence… Ci state seguendo nel nostro tour nelle storie?”

E ancora: passeggiate sui Lungarni, che Salemi sconsiglia di fare con i tacchi, foto con il Duomo e poi una visita agli Uffizi: “Ma quanto sto amando Firenze! – scrive su Instagram Giulia Salemi -.

Oggi modalità liceali in gita abbiamo visitato questo posto magnifico, pieno di storia e arte. Ogni tanto bisogna concedersi delle ore alla scoperta della nostra bella Italia che offre posti magnifici da visitare!

L’influencer posta anche diversi momenti che riguardano la quotidianità. Come la storia che ha postato su Instagram appena sveglia. Ha notato nel suo lavello in cucina un ragno enorme che camminava indisturbato. Ovviamente ha registrato questa scena col suo telefono e l’ha pubblicata nelle sue Storie dicendo di essere terrorizzata: “Questo è il risveglio che non mi meritavo…Oh mamma…Adesso cosa faccio? Come mi comporto? I ragni sono belli solo se sei spider-man…”.





Giulia Salemi ha avuto paura del ragno ed è scappata di casa. Quindi ha pubblicato un’altra Instagram Stories in cui si è mostrata seduta al bar in compagnia del suo migliore amico, Matteo Evandro a cui ha chiesto aiuto: “La cosa migliore alla fine è stata scappare fuori di casa e chiamare Matteo per salvarmi…”. Per lei è stata una mattinata davvero complessa.

Infine ha preso la parola proprio Matteo Evandro, che ha iniziato a scherzare con l’influencer milanese. L’ha presa in giro e ha ipotizzato che al suo ritorno a casa troverà ragni e ragnatele ovunque: “Lo sai che troverai casa infestata da ragni e ragnatele ovunque…Ci sarà una ragnatela gigante che ti rapirà…”. Un modo per stemperare la tensione e per sdrammatizzare sulla paura dei ragni di Giulia Salemi. Poi le sue Instagram Stories sono proseguite parlando di estate, di progetti per le vacanze e di capelli che dopo il mare sono distrutti. Segno che la paura per il ragno è passata.