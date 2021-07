“Io e Pierpaolo, mai stata così felice”. Giulia Salemi, gioia immensa. Ed è il momento di dirlo davanti a tutti

Momento di grande tenerezza da parte di Giulia Salemi, che si è resa protagonista di un gesto bellissimo e romantico nei confronti del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. Una storia d’amore quella tra i due che si è cementificata giorno dopo giorno e che è nata nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. In tanti avevano scommesso che la loro relazione sentimentale fosse durata pochissimo, invece hanno fatto ricredere anche i più scettici e oggi si stanno godendo una love story davvero straordinaria.

Tra l’altro, Nella giornata del 25 luglio Giulia Salemi è stata accolta dalla famiglia del fidanzato e lei ha pubblicato alcune foto, tra cui quella in compagnia del suocero. Come ricorderete, nella casa più spiata d’Italia i familiari di Pierpaolo erano sembrati più propensi ad apprezzare le qualità umane della Gregoraci, ma ora hanno finalmente messo da parte tutte le incomprensioni e il rapporto con l’italo-persiana è sempre più buono. Per la gioia di tutti, che sono sembrati decisamente molto felici di questo incontro.

Pierpaolo Pretelli ha compiuto 31 anni e Giulia Salemi gli ha dunque voluto scrivere una lettera bellissima: “Buon compleanno amore mio. Qualche mese fa mi fu chiesto in quella casa quale fosse l’ideale di uomo che vedevo al mio fianco per poter essere felice. Mi è capitato di rivedere quel momento a distanza di mesi e ho praticamente descritto senza saperlo e senza conoscerti quello che sei tu oggi esattamente con me. Nel momento in cui abbiamo capito di volerci vivere, hai stravolto ciò che mi ero prefissata”.





Giulia Salemi ha proseguito così il messaggio pubblicato su Instagram: “Tu mi rendi felice Pier, felice come non lo sono mai stata e quasi non ci credo. Siamo complici in tutto, ridiamo sempre e non riusciamo a stare separati per più di due ore. Non abbiamo mai smesso di guardarci come le prime volte e io amo quando ci guardiamo senza dirci nulla, amo i nostri risvegli. Sei un uomo e un padre meraviglioso, io ti ringrazio per avermi fatto entrare nella tua vita, avermi fatto conoscere il piccolo Leo e per non farmi sentire fuori luogo”.

Per concludere Giulia Salemi ha scritto ancora: “Grazie per sopportare ogni sbalzo d’umore, per rassicurarmi e farmi sentire la più brava e bella come un vero fan. Sto imparando ad amarmi accanto a te, credo che questa sia la cosa più bella che l’amore possa farti. Sono fiera di quello che stai costruendo e sono felice di condividere con te i momenti felici come il tuo compleanno. Spero sia solo il primo insieme, ti amo tanto”.