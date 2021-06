Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia uscita dal GF Vip 5, continuano a far parlare di loro. Nei giorni scorsi l’ex velino, intervistato da Superguida Tv, aveva raccontato di come sta trascorrendo le sue giornate e del rapporto naufragato con Andrea Zelletta. Così dopo che l’ex tronista aveva rivelato di essere stato lui ad inviare l’ultimo messaggio a Pierpaolo Pretelli. “Io mi aspettavo una telefonata visto che l’ultimo messaggio è stato il mio. Una telefonata con un semplice perché hai fatto o detto questo. Io non credo di aver sbagliato nei suoi confronti”.



“Abbiamo una vita diversa e viviamo in città diverse” ha riferito Pierpaolo Pretelli, per poi ammettere: “Capita che ci si perda”. Parole, quindi, che non lasciano alcun dubbio sul fatto che l’amicizia che ha legato per mesi i due coinquilini si sia ormai affievolita. Così mentre va a gonfie vele l’amore con Giulia Salemi. In barba ai più scettici che ritenevano come la loro love story fosse destinata a durare pochissimo. Nei giorni scorsi Pierpaolo Pretelli aveva annunciato l’uscita della sua nuova canzone, che si intitola ‘L’estate più calda’, che vuole candidarsi come uno dei tormentoni estivi.



Ma non è l’unica notizia ad aver elettrizzato i follower. Infatti, la bella notizia riguarda in un certo senso anche Giulia Salemi, la quale non sarà spettatrice passiva di questo evento magnifico. Infatti, sarà una delle assolute protagoniste del brano. Una sintonia benedetta anche da Fariba Tehrani che poco fa ha confessato sui social di sperare di diventare presto nonna.







“Piccola mia ti ho cresciuta e ora sei diventata una piccola grande donna, e spero che fra 2 anni diventerai mamma come me…”. Sempre dalla sua parte, Fariba Teherani ha difeso più volte Giulia Salemi. “E’ una sveglia, una cuoca, una cameriera, una professoressa, un’impresaria, una psicologa, un’infermiera e un gpp (trova tutto!)…”. E con un cuore grande.



Cuore che Giulia Salemi aveva dimostrato pochi giorni fa. Lei e Pierpaolo Pretelli avevano fatto rotta verso Pistoia per fare visita alla famiglia di Luana D’Orazio, la ragazza di 22 anni morta intrappolata in un macchinario sul posto di lavoro lo scorso maggio. Un incidente terribile dopo il quale Giulia Salemi ha avviato una raccolta fondi per poter aiutare i familiari di Luana e il suo bambino.