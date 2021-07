Momento troppo emozionante per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ma soprattutto per l’influencer italo-persiana. E questa situazione chiude definitivamente ogni porta ad Elisabetta Gregoraci, messa dunque da parte. Si è quindi materializzato un evento che sembrava difficile da realizzare, invece alcune foto postate dalla stessa giovane hanno fatto impazzire di gioia i suoi follower. Immagini che hanno immediatamente fatto il giro della rete, vista l’importanza delle stesse e la sua inattesa pubblicazione.

Nei giorni scorsi Pierpaolo non ha potuto fare altro che festeggiare il suo approdo al programma ‘Tale e Quale Show’. Tra i nomi ufficializzati c’è anche quello di Pierpaolo Pretelli che con un video a sorpresa ha voluto condividere tutta la sua gioia per la partecipazione. L’ex velino ha scritto di essere “Super felice” e ha pubblicato un video di quando si trovava ancora dentro la casa del Grande Fratello Vip. Al grido di “Adoro!” Pierpaolo Pretelli indossa una parrucca fucsia e scarpe con il tacco spillo.

Ormai la relazione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è sempre più stabile e seria e adesso si è aggiunto un altro tassello importantissimo. L’ex gieffino ha voluto trascorrere dei giorni bellissimi in compagnia della sua dolce metà nella città di Matera e qui è stata accolta da persone fondamentali nella vita dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’. Ed Elisabetta Gregoraci ormai non è più un ricordo per lui, che è follemente innamorato dell’ex concorrente del ‘GF Vip’. Vediamo dunque cosa è successo nelle scorse ore.





Nella giornata del 25 luglio Giulia Salemi è stata accolta dalla famiglia del fidanzato e lei ha pubblicato alcune foto, tra cui quella in compagnia del suocero. Come ricorderete, nella casa più spiata d’Italia i familiari di Pierpaolo erano sembrati più propensi ad apprezzare le qualità umane della Gregoraci, ma ora hanno finalmente messo da parte tutte le incomprensioni e il rapporto con l’italo-persiana è sempre più buono. Per la gioia di tutti, che sono sembrati decisamente molto felici di questo incontro.

Qualche giorno fa Giulia Salemi aveva fatto un’uscita spiacevole su Raffaella Carrà: “Il primo tweet con la spunta blu lo dedico alla Regina delle Regine. #CiaoRaffaella”. E subito sono piovute critiche per un gesto che non è assolutamente piaciuto. C’è infatti chi ha commentato: “Rispetto per i morti. Anche oggi hai perso l’occasione di stare zitta”, “Cosa c’entra la spunta blu con la memoria di Raffaella Carrà?”.