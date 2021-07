Giulia Salemi è una delle grandi protagoniste ormai del mondo dello spettacolo e della televisione. Deve la sua notorietà soprattutto al ‘Grande Fratello Vip’, che l’ha rilanciata completamente. I successi professionali sono soddisfacenti così come quelli sentimentali, infatti è legata sentimentalmente a Pierpaolo Pretelli, con il quale la relazione prosegue benissimo. E chissà se in futuro non faranno ulteriori passi in avanti, pensando ad esempio ad un matrimonio o all’allargamento della loro famiglia con l’arrivo di un bebè.

Qualche ora fa è tornata a parlare di lei Cecilia Rodriguez: “Sono dell’idea che la verità vada detta, già viviamo in un mondo mediocre, almeno diciamo quello che pensiamo. lo non sono furba e alla fine finisco fregata perché nella mia sincerità non vengo capita. Con Giulia Salemi ho spiegato alcune cose che non mi erano piaciute e le sue fan si sono scatenate. L’ho chiamata e le ho detto che mi dispiaceva, non c’era altro da chiarire”. Ma torniamo adesso all’ex gieffina e ad una foto che ha fatto stropicciare gli occhi.

Giulia Salemi ha deciso di immortalarsi sul social network Instagram con un bellissimo abito di colore fucsia. Tutte le fan non hanno fatto altro che complimentarsi con lei per il gusto del suo look. Ma ciò che ha colpito tutti non è stata solamente la bellezza dell’outfit, ma anche il prezzo del vestito. In tanti si sarebbero attesi di leggere una cifra in particolare, fuori dal comune e dalla portata. Invece, con enorme sorpresa, il popolo della rete ha compreso che tutti potrebbero acquistare questo abito da sogno.





Nella didascalia a corredo di alcune immagini che la ritraggono anche con Pierpaolo Pretelli e il suo abito fucsia, Giulia Salemi ha scritto: “Backstage della mia scena preferita del videoclip ‘L’estate più calda’. Avete visto il video? Ditemi qual è la vostra”. Per quanto riguarda dunque il suo vestito, la marca è quella de ‘Les Filles d’Eva’, un brand apprezzatissimo da tanti personaggi famosi. Ma il costo dello stesso è decisamente abbordabile, invece prima sfoggiava abiti costosi, infatti per comprare l’abito aderente con allacciatura a intreccio servono 81 euro.

Queste le reazioni più significative e rappresentative dei fan, nel commentare l’abito della loro amatissima Giulia Salemi: “Sei la più bella”, “Mozzafiato, sei stupenda”, “Siete entrambi pazzeschi”, “Che spettacolo che sei e siete. Fate invidia al mondo per la bellezza”, “La mia dea persiana”, “Impossibile scegliere, le tue foto sono tutte bellissime”.