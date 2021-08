Se questa era la festa di compleanno per i 4 anni della nipote Matilde, chissà cosa organizzerà per il 18esimo. La vip non ha davvero badato a spese per festeggiare quella che considera sua figlia e martedì 10 agosto ha organizzato un mega party allo Sky Garden Luxury Beach di Torvaianica. Una festa a tema candies, dunque tutto sui toni pastello, in riva al mare.

Praticamente un paradiso per bambini. E soprattutto bambine, visto tra le tante attrazioni c’era anche una postazione make up con tanto di specchio, lampadine e trucchi reali dove le piccole invitate hanno potuto truccare il volto. Giulia De Lellis, accompagnata dall’inseparabile fidanzato Carlo Beretta e con indosso un abito bianco simile a una camicia maschile con drappeggi e sandali bassi infradito ha fatto davvero le cose in grande.

Giulia De Lellis, la super festa per la nipote Matilde

Del resto Matilde, così come la sorellina, è il suo amore grande e per la sua festa, naturalmente raccontata su Instagram, ha deciso di stupirla. Probabilmente c’è riuscita… La location del party è stata allestita con centinaia di palloncini legati tra loro per creare un arco enorme all’ingresso, sotto il quale spuntava un lungo tappeto in stile red carpet con su stampata la scritta “Matilde 4”.





E poi ghiaccioli, coni gelato, cupcake e ciambelle a coprire la superficie del lido scelto per la festa della bambina, mentre su un intera parete la ricostruzione a grandezza naturale dell’ingresso della famosa pasticceria francese Ladurée, quella dei macaron colorati. Ancora: in un carrettino di caramelle i regali per i piccoli invitati, ovvero delle tazze logate con su scritto il nome della festeggiata.

Ma non è finita qui perché Matilde ama la magia e zia Giulia De Lellis ha anche fatto sì che un mago allietasse gli invitati con un numero dal vivo durante il party. Inoltre verso la fine dell’evento c’è stato anche un momento schiuma party in cui i bambini hanno potuto ballare e divertirsi tra le bolle di sapone. Infine ad accompagnare la festeggiata alla torta due bambole Lol in formato gigante. L’avevamo premesso che l’influencer aveva fatto le cose in grande.