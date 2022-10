“Abbiamo divorziato”. Addio alla coppia super vip dopo 13 anni di matrimonio e 2 figli

La notizia alla fine è arrivata e i cattivi presagi si sono avverati. Gisele Bundchen e Tom Brady, il divorzio è ormai cosa ufficiale e i fan sono stati travolti negativamente da questo annuncio. Entrambi hanno voluto rilasciare una dichiarazione per confermare la fine del loro matrimonio, durato 13 anni. Una rivelazione che era nell’aria da diverso tempo, infatti si era appreso che i rapporti non stessero andando per il verso giusto, anche se non c’erano mai state affermazioni dei diretti interessati. Ma stavolta si è verificato anche queesto.

Gisele Bundchen e Tom Brady hanno optato per il divorzio e le loro nozze sono finite qui. Fortunatamente l’addio pare non sia stato molto litigioso, visto che sono già stati in grado di sottoscrivere un importante accordo per la custodia dei figli nonché per la divisione del loro imponente patrimonio, pari a 600 milioni di dollari. Una vita di grandi soddisfazioni quella di Gisele e Tom, ma adesso hanno preferito intraprendere strade diverse. Hanno ammesso le difficoltà legate ad una scelta simile, ma non c’erano altre alternative.

Gisele Bundchen e Tom Brady, divorzio ufficiale dopo 13 anni

Dunque, non c’erano altre possibilità per Gisele Bundchen e Tom Bradi, che hanno ufficializzato il divorzio. Lui ha dichiarato su Instagram: “Nei giorni scorsi, io e mia moglie abbiamo finalizzato il nostro divorzio dopo 13 anni di matrimonio. Siamo arrivati ​​a questa decisione amichevolmente e con gratitudine per il tempo trascorso insieme. Farlo è, ovviamente, doloroso e difficile, come lo è per molte persone che attraversano la stessa cosa ogni giorno in tutto il mondo. Siamo fortunati, con bambini belli e meravigliosi che continueranno ad essere il centro del nostro mondo”.

Infine., Brady ha detto: “Continueremo a lavorare uno affianco all’altra insieme come genitori per assicurarci che ricevano sempre l’amore e l’attenzione che meritano”. Alla base del divorzio potrebbe esserci la troppa distanza del marito, che per questioni lavorative si assentava spesso. Gisele ha commentato: “La decisione di porre fine a un matrimonio non è mai facile, ma ci siamo separati è difficile affrontare una cosa del genere, ma mi sento fortunata per il tempo trascorso insieme e auguro sempre il meglio a Tom. Chiedo gentilmente che la nostra privacy sia rispettata in questo momento delicato. Grazie”.

Gisele Bundchen, 42 anni, è una supermodella originaria del Brasile e, assieme a Naomi Campbell, è ritenuta a livello mondiale la regina delle passerelle della moda. Tom Brady, 45 anni, è un giocatore di football americano. I due si fidanzarono nel 2006, poi nel 2009 la decisione di sposarsi a Santa Monica, in California. I figli Benjamin Rein e Vivian Lake sono nati rispettivamente nel 2009 e nel 2012.