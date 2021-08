Il giornalista Giovanni Terzi è conosciuto anche per essere il compagno di Simona Ventura. Nei mesi scorsi hanno dovuto combattere con tutte le loro forze per sconfiggere il coronavirus, che costò anche la partecipazione al Festival di Sanremo alla conduttrice televisiva. Nelle scorse ore l’uomo ha deciso di esporsi su un tema importantissimo e di attualità e ha rivelato particolari privati e drammatici, riguardanti una sua problematica di natura fisica, che rischia di mettergli a repentaglio la vita.

Il partner della Ventura ha precisato di essere conscio della possibilità di essere anche criticato per le sue parole, ma ha voluto metterci la faccia e ha fatto un vero e proprio appello accorato rivolto a tutti gli italiani. Sono state migliaia le persone che hanno ascoltato con attenzione le sue parole e anche la stessa Simona ha voluto commentare. La sua speranza è che queste sue dichiarazioni possano essere colte al volo da tutti per impedire l’aggravarsi di una situazione, sempre difficile da gestire.

Giovanni Terzi soffre dunque di una malattia significativa genetica e se dovesse risultare nuovamente affetto dal Covid-19, potrebbe stavolta non farcela. Le sue affermazioni sono un colpo al cuore: “Volevo fare questo video che porterà sicuramente tante critiche, ma è giusto prendere posizioni. Da un anno mi sto provando a curare una malattia ai polmoni, che nasce dalla genetica e che sta uccidendo i miei polmoni. Al momento sono al quaranta per cento della capacità”, ha subito precisato.





Poi Giovanni Terzi ha quindi proseguito nel suo filmato, pubblicato su Instagram, invitando tutti a vaccinarsi contro il coronavirus: “Se io a causa di un no vax prendessi il Covid di nuovo, il mio rischio di sopravvivenza sarebbe limitatissimo, quindi tutte le polemiche che vengono fatte non hanno senso né ha senso chi va in giro ad odiare chi si vaccina. Spero di non ammalarmi a causa di chi non si è voluto vaccinare”. E subito è arrivata la risposta di Simona Ventura con un dolcissimo: “Ti amo”.

Altri utenti che seguono Giovanni Terzi hanno scritto: “Mi dispiace tanto, in bocca al lupo”, “Bravo Giovanni”, “Non sai quanto la capisco, ma qui è una guerra continua contro l’ignoranza”, “Dispiace, ci sono tante persone ignoranti che ancora non hanno capito che il vaccino le salva la vita, complimenti per la sincerità”, “La tua testimonianza speriamo che entri nella testa a tutti”.