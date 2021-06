Grande novità per lo stylist e personaggio televisivo Giovanni Ciacci. Si è parlato di lui nel recente passato, infatti era uscito fuori il nome di un certo Luca come possibile suo fidanzato. Invece le cose stanno diversamente, infatti è stato beccato in compagnia di un’altra persona, decisamente molto famosa. Si tratta più nello specifico di un ex tronista di ‘Uomini e Donne’. E ci sono anche le prove, visto che è stato paparazzato insieme a lui, mentre si trovava nella città di Napoli.

Ciacci ha preferito al momento non commentare la vicenda, ma ci ha pensato la sua presunta dolce metà a rompere il silenzio e a spiegare nei dettagli che tipo di rapporto si sia creato tra di loro. Dichiarazioni che confermano un legame decisamente forte, che starebbe per sfociare in vero e proprio amore totale. Dopo tanto tempo lo stylist potrebbe aver trovato la sua stabilità sentimentale e chissà se nelle prossime ore non interverrà anche lui sulla questione, dando maggiori particolari sul rapporto.

Giovanni Ciacci è stato quinti beccato in Campania con l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi. Le foto che li ‘incastrano’ sono state pubblicate dal settimanale ‘Nuovo’ e l’ex tronista ha dichiarato: “Ci siamo incontrati una sera a cena grazie ad amici in comune – ha detto a ‘Nuovo’, che ha pubblicato le immagini – Lui è spesso a Napoli per motivi di lavoro. E così, ogni volta che viene nella mia città, ci rivediamo. Definirei il nostro rapporto un’amicizia speciale”. E ora si attende la replica di Giovanni.





Giovanni Ciacci è stato dunque in compagnia di Mariano Catanzaro e quest’ultimo ha aggiunto nella sua intervista: “Non so rispondere sul futuro del nostro rapporto. Quello che però so è che non rinuncio ad abbracciare una persona in pubblico solo per paura di essere etichettato. Qualsiasi cosa mi faccia stare bene io la definisco amore. Si tratta di un qualcosa che fa stare bene due persone. Inoltre, gli farò da personal trainer e lo aiuterò a rimettersi in forma. Lo metterò quindi sotto torchio”.

Qualche tempo fa su Giovannni Ciacci scrisse il settimanale ‘Chi’: “Cena e passeggiata romantica con tanto di bacio per Giovanni Ciacci. Lo stilista passa la serata al tavolino di un rinomato ristorante in zona San Marco, a Venezia, alternando confidenze, sorrisi e gesti che sanno d’intimità”. La persona che si trovava insieme a Giovanni Ciacci si chiamerebbe Luca e avrebbe 37 anni. Non è dato sapere altro su che tipo di lavoro faccia.