Giovanni Angiolini ha una nuova fidanzata. L’ex di Michelle Hunziker, con la quale ha avuto una breve relazione l’estate scorsa, ha voltato definitivamente pagina e si è adesso legato sentimentalmente con una bellissima ragazza, conosciuta nel mondo del web e della moda. A immortalare il chirurgo dei vip è stato l’immancabile settimanale Chi di Alfonso Signorini, che ha pubblicato la foto del bacio. Questa istantanea ha dunque confermato che non si tratta di una sua semplice amica, ma effettivamente della sua nuova partner.

Dunque, Giovanni Angiolini ha trovato una nuova fidanzata. E di lui ha parlato Tomaso Trussardi nelle scorse ore: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”. Sul suo rapporto con Michelle Tomaso ha detto: “Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere”.

Leggi anche: “La verità su Michelle”. Tomaso Trussardi, fucilata sull’ex moglie. Stop al silenzio, adesso svela tutto





Giovanni Angiolini, nuova fidanzata: è Hanna Weig

Il settimanale Chi, uscito nelle edicole nella giornata di mercoledì 9 novembre, ha svelato che Giovanni Angiolini ha una nuova fidanzata dopo il flirt con Michelle Hunziker. Inizialmente si era parlato di una sua relazione amorosa con Roberta Morise e per molti questa sembrava essere la novità ufficiale. Invece ora è stato pizzicato nella città di Milano, mentre si trovava in strada con lei al suo fianco. Scopriamo insieme chi è la bella ragazza che ha conquistato il cuore dell’ex Grande Fratello e soprattutto che lavoro fa.

Questo quanto scritto dal settimanale di gossip: “Giovanni Angiolini ha già voltato pagina. Non con la conduttrice televisiva Roberta Morise, come alcuni giornali hanno scritto in questi giorni, ma con la modella e influencer tedesca Hanna Weig. Una coppia che ha acceso la curiosità dei tabloid visto che Hanna, fino a metà ottobre, era sposata”. La ragazza ha 26 anni ed è anche un’imprenditrice. La sua città di origine è Vohenstrauss. E dunque a fare scalpore è che lei avesse in piedi un matrimonio fino a pochi giorni fa.

Parlando della vita matrimoniale di Hanna Weig, lei era unita con Jorn Schlonvoigt dal 2018 e l’anno prima hanno avuto anche una figlia di nome Delia. Schlonvoigt lavora come attore e musicista e i due avrebbero comunque mantenuto un ottimo rapporto, proprio per crescere al meglio la loro bambina.