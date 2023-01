Giovanni Allevi e la dura lotta contro la malattia. Per il noto compositore tanto messaggi di incoraggiamento e di affetto. Faccia a faccia con il mieloma multiplo diagnosticato lo scorso mese di giugno; da quel momento Giovanni Allevi non ha mai smesso di aggiornare tutti sulle sue condizioni di salute, provando a fungere da esempio di forza e di speranza per chi come lui si trova nella stessa situazione.

Il messaggio di Giovanni Allevi arriva dall’ospedale. Sono passati diversi mesi dal terribile giorno della diagnosi. Il noto compositore lo ha annunciato fin da subito sul proprio profilo social senza troppi giri di parole: “Non ci girerò intorno ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”.

Il messaggio di Giovanni Allevi arriva dall’ospedale: “Aspettatemi!”

Da quel giorno Giovanni Allevi non ha mai smesso di combattere contro la grave malattia, provando ad aggiornare i fan sulla situazione. Come ha fatto di recente, nelle ultime ore, mostrandosi in foto dall’ospedale con un libro in mano. A corredo dello scatto ha poi scritto: “Un libro che ho amato moltissimo ai tempi dell’università. Per secoli la guarigione è stata un’arte magica, sciamanica, dove il talento del medico alchimista incontrava la piena fiducia del paziente, che si abbandonava alle sue visioni”.

Un post attraverso cui il compositore ha poi sottolineato: “La scienza intanto ha fatto passi da gigante senza dimenticare quel passato. Qui in Istituto si respirano il talento, l’intuizione, la forte volontà di guarire ed alleviare le sofferenze, con un farmaco, ma anche con un sorriso. Ce la stiamo mettendo tutta! Aspettatemi!”.

E sono realmente numerosissimi i fan che non aspettano altro che di ricevere buone notizie per tornare a sognare sulle note di un compositore che nella musica ha sempre messo la sua anima. “Siamo qui Giovanni, con le braccia spalancate pronte a stringerti fortissimo e con la gioia incontrollabile del ritrovarci“, queste le parole di affetto di un fan tra la cascata di commenti e commozione.