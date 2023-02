“Sono inoperabili…”. Giovanni Allevi, choc sulla malattia: l’ultimo annuncio è devastante

Giovanni Allevi e la grave malattia, gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Un momento di vita decisamente delicato per il compositore italiano che desidera informare i fan sulla situazione. Momenti di ripresa che si alternano ad altri di sconforto. Il racconto di Giovanni Allevi è intriso di speranza e di coraggio, ma la dura lotta contro il mieloma non si ferma.

Le condizioni di salute di Giovanni Allevi dopo la scoperta della malattia, il compositore torna a parlare di quello che sta affrontando. Affetto e sostegno da parte dei fan che di certo non mancano, ma la dura lotta contro il mieloma non sempre è facile da affrontare. Dopo la diagnosi della malattia, Giovanni Allevi è stato costretto a prendere una pausa dagli impegni lavorativi, ma non per questo ha escluso la musica dal suo processo di guardigione.

Le condizioni di salute di Giovanni Allevi: “Mi chiedo cosa significhi combattere…”

Messaggi che parlano di speranza e di coraggio, e anche di musica, alleata sempre presente per non spegnere la luce dentro la stanza di un ospedale. Nelle ultime ore il compositore ha voluto rispondere ad alcune domande dei fan lasciandosi andare a un racconto dettagliato sulla sua situazione. “Intanto vi ringrazio per le tantissime domande e per le manifestazioni di affetto e vicinanza di cui ho particolarmente bisogno in questo periodo che forse è il più difficile che abbia mai affrontato nella vita“, esordisce Giovanni Allevi.

Poi aggiunge: “Come sto? Non bene, anche se la terapia sta facendo il suo lavoro, il mieloma mi ha lasciato delle fratture ossee in diverse parti del corpo e in particolare nelle vertebre, alcune delle quali sono inoperabili e resteranno doloranti, forse, per sempre. Allora mi chiedo cosa significhi combattere, significa resistere al dolore fisico, gli antichi greci dicevano, io posseggo il dolore ma non ne sono posseduto”.

Dal mese di giugno, ovvero da quando Giovanni Allevi ha ricevuto la dolorosa diagnosi del mieloma, ad oggi il compositore non ha mai smesso di ringraziare i fan della vicinanza: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica”, aveva annunciato Giovanni Allevi non appena appresa la notizia.