Non si era mai racconta così, Giovanna Civitillo, moglie e musa di Amadeus. Intervistata da zia Mara Venier a Domenica In, l’ex ballerina ha raccontato degli aspetti molto privati di suo marito. Nel frattempo Amadeus, a poche settimane dal via del Festival di Sanremo, come sempre attesissimo, è pronto per la sua mansione: direttore artistico e conduttore (vero e proprio dominatore dei palinsesti di viale Mazzini).

Nell’ansia del pre-festival, Giovanna Civitillo, ospite di Mara Venier nel salotto di Rai1, ha detto a tutti quello che è successo la prima volta che lei e Ama sono usciti… soli. La donna ha raccontato alla zia: “Eravamo in macchina e Amadeus mi è saltato addosso”, rivela ridendosela la Civitillo a proposito del loro primo incontro “privato”, non sconvolgendo più di tanto Zia Mara, che la incalza maliziosa: “Ci voleva provare subito, eh?”. “Sì, certo – risponde lapidaria la showgirl -. Ma non ho ceduto. Niente bacio”. C’è da dire tuttavia, che la delusione del momento è stata ripagata molto in fretta.

Come sappiamo fin troppo bene grazie a riviste patinate e interviste a go-go, Amadeus e Giovanna Civitillo sono senza dubbio una delle coppie più solide e longeve del mondo dello spettacolo. Qualcuno ricorderà quando si conobbero i due: era il 2003, quando Giovanna era ballerina di La scossa, il quiz condotto proprio da Amadeus. Da allora fanno coppia fissa, fino alle nozze nel 2009.





Un rapporto praticamente inscalfibile. “Ho lasciato la carriera per dedicarmi alla famiglia – ammette Giovanna Civitillo, in lacrime per la commozione. Ora, però ritorno a La vita in diretta come corrispondente”. Sin dal primo anno di Festival, per lei e Amadeus, si tratta di uno dei momenti più “pieni” sotto ogni punto di vista, personale e professionale.

Tra i due non c’è stato mai uno screzio “pubblico” anzi, le cose tra Amadeus e Giovanna Civitillo sembrano andare sempre meglio giorno dopo giorno. Un amore incrollabile, o almeno è quello che lasciano trasparire dalle rare interviste che ogni tanto rilasciano.