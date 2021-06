Momenti da incubo quelli vissuti dall’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, Giovanna Abate. La giovane è tornata a parlare dopo un periodo di silenzio e ha confessato di aver avuto problemi di salute non da poco. Nonostante abbia appena 26 anni, è stata costretta a sottoporsi ad un’operazione chirurgica per evitare conseguenze più serie. E non è andato tutto come previsto, infatti è stata vittima di alcune complicazioni, che inevitabilmente non l’hanno fatta vivere serenamente quel periodo.

Prima di raccontarvi cosa le è successo, nella sua intervista ha comunque anche toccato l’argomento Sammy Hassan. Con lui era uscita insieme dal dating show di Maria De Filippi, ma la loro storia è durata davvero poco. E lei ha commentato a ‘Uomini e Donne Magazine’: “Sammy non l’ho più sentito, però gentilmente mi ha scritto per chiedermi come stessi, dopo aver scoperto dai social che ero stata operata. Altrettanto educatamente l’ho ringraziato”. E ha anche rivelato di non essere fidanzata.

A proposito della sua vita sentimentale, Giovanna Abate ha precisato: “Sono single ma chissà, magari la prossima volta arriverò a dirvi: ‘Ciao, domani mi sposo’. Al momento il mio cuore non batte per nessun uomo. E devo dire che al momento trovare qualcuno non è tra i miei primi pensieri”. Tornando invece al tema principale e più doloroso, la 26enne ha riferito che i medici le hanno trovato dei polipetti da asportare, ma dopo l’operazione la convalescenza non è stata affatto facile.





Giovanna Abate ha quindi dichiarato a ‘Uomini e Donne Magazine’: “Ho avuto una serie di complicazioni. Non ho mai subito interventi come questo e il post-operatorio è stato molto doloroso. Sono dovuta stare due settimane a letto senza potermi alzare, è brutto non poter essere autonomi”. Ora però il peggio è alle spalle, non a caso è ormai al lavoro per partire per le vacanze. Così facendo potrà dimenticarsi quei bruttissimi momenti e godersi una stagione estiva con i fiocchi.

Si era parlato di una storia d’amore tra Giovanna Abate e Akash Kumar, ma lei ha rivelato tempo fa: “Non c’è stato alcun seguito dopo il suo ritorno dall’Isola. La nostra frequentazione era iniziata a dicembre ma nessuno dei due avrebbe saputo che piega avrebbe preso. Ci siamo continuati a sentire fino alla sua partenza per l’Honduras. Non era scoppiato l’amore e stavolta ho preferito rimanesse il bel ricordo di una conoscenza”.