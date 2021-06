“Diciamo che all’inizio della mia carriera come compagno/marito non ero il massimo, non sono stato molto bravo. Penso ad esempio alla mia prima vera storia, noi eravamo coinvolti in questo primo successo degli anni ’90, eravamo la coppia del momento, presi da questo turbinio abbiamo bruciato le tappe molto velocemente. È rimasto un frutto meraviglioso che è nostra figlia e che ci ha resi nonni, ma in quel momento avevo la testa altrove”.



Oggi Giorgio Mastrota, 57 anni, è un uomo felice: l’amore con Floribeth Gutierrez va a gonfie vele, tanto che i due avrebbero dovoto sposarsi entro il 2020, come aveva rivelato lo stesso Giorgio Mastrota prima della pandemia a Caterina Balivo. “Sarà un matrimonio montanaro – annunciava in tv – Ci trasferiremo da Milano a Bormio. Matilde andrà alle elementari e Leonardo inizierà la materna, abbiamo deciso di andare a vivere in montagna”.



Da Floribeh Giorgio Mastrota ha infatti avuto due figli, Matilde e Leonardo, e a Eleonora Daniele ha ribadito: “Sono molto felice, la famiglia è la mia vita”. Oggi la nuova bomba rilasciata al settimanale Nuovo Tv. Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Giorgio Mastrotta ha confidato: “Dovevamo sposarci un anno fa e speriamo di riuscirci il prossimo anno. Il nostro è un amore maturo e Floribeth è la donna della mia vita. Adesso che sono anche nonno ho messo la testa a posto”.







Per Giorgio Mastrota sarà il secondo matrimonio dopo quello con Natalia Estrada durato dal 1992 al 1998. I due hanno vissuto una forte crisi che non è più rientrata e li ha condotti al divorzio. Oggi Giorgio e Natalia hanno mantenuto un rapporto civile per il bene della figlia Natalia Junior. Natalia che ha reso Giorgio Mastrota nonno per due volte e che ha seguito le orme dei genitori.



Floribeth Gutierrez è stata una campionessa di alpinismo sudamericana, preferisce vivere lontana dal mondo dello spettacolo e preferisce lunghe passeggiate all’aria aperta. Il suo amore con Giorgio Mastrota va avanti da molti anni ed avrebbero dovuto sposarsi nel settembre 2020 dopo ben 8 otto d’amore. Un sogno che ora finalmente si realizza.